Harga live Wootrade Network hari ini adalah 0.03156 USD. Lacak informasi harga aktual WOO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi.

Harga Wootrade Network(WOO)

Harga Live 1 WOO ke USD:

$0.03156
+2.36%1D
Grafik Harga Live Wootrade Network (WOO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:26:11 (UTC+8)

Informasi Harga Wootrade Network (WOO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03024
Low 24 Jam
$ 0.03252
High 24 Jam

$ 0.03024
$ 0.03252
$ 2.480697056195773
$ 0
-0.82%

+2.36%

-14.38%

-14.38%

Harga aktual Wootrade Network (WOO) adalah $ 0.03156. Selama 24 jam terakhir, WOO diperdagangkan antara low $ 0.03024 dan high $ 0.03252, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWOO adalah $ 2.480697056195773, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WOO telah berubah sebesar -0.82% selama 1 jam terakhir, +2.36% selama 24 jam, dan -14.38% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Wootrade Network (WOO)

No.411

$ 60.12M
$ 278.43K
$ 69.59M
1.91B
2,205,073,607.037396
2,205,073,374.9218955
86.39%

2020-10-29 00:00:00

$ 0.02
ETH

Kapitalisasi Pasar Wootrade Network saat ini adalah $ 60.12M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 278.43K. Suplai beredar WOO adalah 1.91B, dan total suplainya sebesar 2205073374.9218955. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 69.59M.

Riwayat Harga Wootrade Network (WOO) USD

Pantau perubahan harga Wootrade Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0007276+2.36%
30 Days$ -0.03592-53.24%
60 Hari$ -0.03407-51.92%
90 Hari$ -0.0474-60.04%
Perubahan Harga Wootrade Network Hari Ini

Hari ini, WOO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0007276 (+2.36%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Wootrade Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03592 (-53.24%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Wootrade Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WOO terlihat mengalami perubahan $ -0.03407 (-51.92%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Wootrade Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0474 (-60.04%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Wootrade Network (WOO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Wootrade Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Wootrade Network (WOO)

Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade.

Wootrade Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Wootrade Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WOO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Wootrade Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Wootrade Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Wootrade Network (USD)

Berapa nilai Wootrade Network (WOO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Wootrade Network (WOO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wootrade Network.

Cek prediksi harga Wootrade Network sekarang!

Tokenomi Wootrade Network (WOO)

Memahami tokenomi Wootrade Network (WOO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WOO sekarang!

Cara membeli Wootrade Network (WOO)

Ingin mengetahui cara membeli Wootrade Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Wootrade Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WOO ke Mata Uang Lokal

1 Wootrade Network(WOO) ke VND
830.5014
1 Wootrade Network(WOO) ke AUD
A$0.0486024
1 Wootrade Network(WOO) ke GBP
0.0239856
1 Wootrade Network(WOO) ke EUR
0.0271416
1 Wootrade Network(WOO) ke USD
$0.03156
1 Wootrade Network(WOO) ke MYR
RM0.1316052
1 Wootrade Network(WOO) ke TRY
1.3315164
1 Wootrade Network(WOO) ke JPY
¥4.82868
1 Wootrade Network(WOO) ke ARS
ARS$45.8052372
1 Wootrade Network(WOO) ke RUB
2.5639344
1 Wootrade Network(WOO) ke INR
2.7974784
1 Wootrade Network(WOO) ke IDR
Rp525.9997896
1 Wootrade Network(WOO) ke PHP
1.8658272
1 Wootrade Network(WOO) ke EGP
￡E.1.4924724
1 Wootrade Network(WOO) ke BRL
R$0.168846
1 Wootrade Network(WOO) ke CAD
C$0.0444996
1 Wootrade Network(WOO) ke BDT
3.8452704
1 Wootrade Network(WOO) ke NGN
45.3447768
1 Wootrade Network(WOO) ke COP
$120.9192996
1 Wootrade Network(WOO) ke ZAR
R.0.5481972
1 Wootrade Network(WOO) ke UAH
1.3258356
1 Wootrade Network(WOO) ke TZS
T.Sh.77.54292
1 Wootrade Network(WOO) ke VES
Bs7.16412
1 Wootrade Network(WOO) ke CLP
$29.76108
1 Wootrade Network(WOO) ke PKR
Rs8.9100192
1 Wootrade Network(WOO) ke KZT
16.5841488
1 Wootrade Network(WOO) ke THB
฿1.0215972
1 Wootrade Network(WOO) ke TWD
NT$0.9770976
1 Wootrade Network(WOO) ke AED
د.إ0.1158252
1 Wootrade Network(WOO) ke CHF
Fr0.025248
1 Wootrade Network(WOO) ke HKD
HK$0.2452212
1 Wootrade Network(WOO) ke AMD
֏12.068544
1 Wootrade Network(WOO) ke MAD
.د.م0.293508
1 Wootrade Network(WOO) ke MXN
$0.5860692
1 Wootrade Network(WOO) ke SAR
ريال0.11835
1 Wootrade Network(WOO) ke ETB
Br4.8567684
1 Wootrade Network(WOO) ke KES
KSh4.0706088
1 Wootrade Network(WOO) ke JOD
د.أ0.02237604
1 Wootrade Network(WOO) ke PLN
0.1161408
1 Wootrade Network(WOO) ke RON
лв0.138864
1 Wootrade Network(WOO) ke SEK
kr0.3020292
1 Wootrade Network(WOO) ke BGN
лв0.0533364
1 Wootrade Network(WOO) ke HUF
Ft10.5621852
1 Wootrade Network(WOO) ke CZK
0.6656004
1 Wootrade Network(WOO) ke KWD
د.ك0.00965736
1 Wootrade Network(WOO) ke ILS
0.1032012
1 Wootrade Network(WOO) ke BOB
Bs0.217764
1 Wootrade Network(WOO) ke AZN
0.053652
1 Wootrade Network(WOO) ke TJS
SM0.2909832
1 Wootrade Network(WOO) ke GEL
0.0855276
1 Wootrade Network(WOO) ke AOA
Kz28.9275804
1 Wootrade Network(WOO) ke BHD
.د.ب0.01186656
1 Wootrade Network(WOO) ke BMD
$0.03156
1 Wootrade Network(WOO) ke DKK
kr0.2038776
1 Wootrade Network(WOO) ke HNL
L0.8312904
1 Wootrade Network(WOO) ke MUR
1.4498664
1 Wootrade Network(WOO) ke NAD
$0.547566
1 Wootrade Network(WOO) ke NOK
kr0.321912
1 Wootrade Network(WOO) ke NZD
$0.0558612
1 Wootrade Network(WOO) ke PAB
B/.0.03156
1 Wootrade Network(WOO) ke PGK
K0.132552
1 Wootrade Network(WOO) ke QAR
ر.ق0.1148784
1 Wootrade Network(WOO) ke RSD
дин.3.2052336
1 Wootrade Network(WOO) ke UZS
soʻm375.7142256
1 Wootrade Network(WOO) ke ALL
L2.64315
1 Wootrade Network(WOO) ke ANG
ƒ0.0564924
1 Wootrade Network(WOO) ke AWG
ƒ0.056808
1 Wootrade Network(WOO) ke BBD
$0.06312
1 Wootrade Network(WOO) ke BAM
KM0.0533364
1 Wootrade Network(WOO) ke BIF
Fr92.81796
1 Wootrade Network(WOO) ke BND
$0.041028
1 Wootrade Network(WOO) ke BSD
$0.03156
1 Wootrade Network(WOO) ke JMD
$5.054334
1 Wootrade Network(WOO) ke KHR
126.24
1 Wootrade Network(WOO) ke KMF
Fr13.2552
1 Wootrade Network(WOO) ke LAK
686.0869428
1 Wootrade Network(WOO) ke LKR
රු9.61002
1 Wootrade Network(WOO) ke MDL
L0.5393604
1 Wootrade Network(WOO) ke MGA
Ar142.16202
1 Wootrade Network(WOO) ke MOP
P0.2521644
1 Wootrade Network(WOO) ke MVR
0.486024
1 Wootrade Network(WOO) ke MWK
MK54.601956
1 Wootrade Network(WOO) ke MZN
MT2.018262
1 Wootrade Network(WOO) ke NPR
रु4.472052
1 Wootrade Network(WOO) ke PYG
223.82352
1 Wootrade Network(WOO) ke RWF
Fr45.79356
1 Wootrade Network(WOO) ke SBD
$0.2597388
1 Wootrade Network(WOO) ke SCR
0.44184
1 Wootrade Network(WOO) ke SRD
$1.21506
1 Wootrade Network(WOO) ke SVC
$0.2755188
1 Wootrade Network(WOO) ke SZL
L0.5469348
1 Wootrade Network(WOO) ke TMT
m0.11046
1 Wootrade Network(WOO) ke TND
د.ت0.09338604
1 Wootrade Network(WOO) ke TTD
$0.2133456
1 Wootrade Network(WOO) ke UGX
Sh110.33376
1 Wootrade Network(WOO) ke XAF
Fr17.92608
1 Wootrade Network(WOO) ke XCD
$0.085212
1 Wootrade Network(WOO) ke XOF
Fr17.92608
1 Wootrade Network(WOO) ke XPF
Fr3.25068
1 Wootrade Network(WOO) ke BWP
P0.4238508
1 Wootrade Network(WOO) ke BZD
$0.06312
1 Wootrade Network(WOO) ke CVE
$3.0247104
1 Wootrade Network(WOO) ke DJF
Fr5.58612
1 Wootrade Network(WOO) ke DOP
$2.0296236
1 Wootrade Network(WOO) ke DZD
د.ج4.1179488
1 Wootrade Network(WOO) ke FJD
$0.0719568
1 Wootrade Network(WOO) ke GNF
Fr274.4142
1 Wootrade Network(WOO) ke GTQ
Q0.2417496
1 Wootrade Network(WOO) ke GYD
$6.6010896
1 Wootrade Network(WOO) ke ISK
kr3.97656

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Wootrade Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Wootrade Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Wootrade Network

Berapa nilai Wootrade Network (WOO) hari ini?
Harga live WOO dalam USD adalah 0.03156 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WOO ke USD saat ini?
Harga WOO ke USD saat ini adalah $ 0.03156. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Wootrade Network?
Kapitalisasi pasar WOO adalah $ 60.12M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WOO?
Suplai beredar WOO adalah 1.91B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WOO?
WOO mencapai harga ATH sebesar 2.480697056195773 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WOO?
WOO mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan WOO?
Volume perdagangan 24 jam live WOO adalah $ 278.43K USD.
Akankah harga WOO naik lebih tinggi tahun ini?
WOO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WOO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:26:11 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Wootrade Network (WOO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

WOO/USDT
$0.03156
$0.03156
