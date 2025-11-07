Apa yang dimaksud dengan Wootrade Network (WOO)

Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade.

Wootrade Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Wootrade Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Wootrade Network Berapa nilai Wootrade Network (WOO) hari ini? Harga live WOO dalam USD adalah 0.03156 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga WOO ke USD saat ini? $ 0.03156 . Cobalah Harga WOO ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Wootrade Network? Kapitalisasi pasar WOO adalah $ 60.12M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar WOO? Suplai beredar WOO adalah 1.91B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) WOO? WOO mencapai harga ATH sebesar 2.480697056195773 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) WOO? WOO mencapai harga ATL 0 USD . Berapa volume perdagangan WOO? Volume perdagangan 24 jam live WOO adalah $ 278.43K USD . Akankah harga WOO naik lebih tinggi tahun ini? WOO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WOO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

