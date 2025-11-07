BursaDEX+
Harga live Avalaunch hari ini adalah 0.1469 USD. Lacak informasi harga aktual XAVA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XAVA dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Avalaunch

Harga Avalaunch(XAVA)

Harga Live 1 XAVA ke USD:

$0.1469
$0.1469$0.1469
-0.81%1D
USD
Grafik Harga Live Avalaunch (XAVA)
Informasi Harga Avalaunch (XAVA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1467
$ 0.1467$ 0.1467
Low 24 Jam
$ 0.1521
$ 0.1521$ 0.1521
High 24 Jam

$ 0.1467
$ 0.1467$ 0.1467

$ 0.1521
$ 0.1521$ 0.1521

$ 20.19698708165188
$ 20.19698708165188$ 20.19698708165188

$ 0.1386760254658109
$ 0.1386760254658109$ 0.1386760254658109

-0.28%

-0.80%

-16.59%

-16.59%

Harga aktual Avalaunch (XAVA) adalah $ 0.1469. Selama 24 jam terakhir, XAVA diperdagangkan antara low $ 0.1467 dan high $ 0.1521, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXAVA adalah $ 20.19698708165188, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.1386760254658109.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XAVA telah berubah sebesar -0.28% selama 1 jam terakhir, -0.80% selama 24 jam, dan -16.59% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Avalaunch (XAVA)

No.4150

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.01K
$ 54.01K$ 54.01K

$ 14.69M
$ 14.69M$ 14.69M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

AVAX_CCHAIN

Kapitalisasi Pasar Avalaunch saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.01K. Suplai beredar XAVA adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.69M.

Riwayat Harga Avalaunch (XAVA) USD

Pantau perubahan harga Avalaunch untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0012-0.80%
30 Days$ -0.1501-50.54%
60 Hari$ -0.1129-43.46%
90 Hari$ -0.1418-49.12%
Perubahan Harga Avalaunch Hari Ini

Hari ini, XAVA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0012 (-0.80%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Avalaunch 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1501 (-50.54%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Avalaunch 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XAVA terlihat mengalami perubahan $ -0.1129 (-43.46%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Avalaunch 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1418 (-49.12%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Avalaunch (XAVA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Avalaunch sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Avalaunch (XAVA)

Avalaunch is a launchpad powered by the Avalanche platform, allowing new and innovative projects to seamlessly prepare for launch with an emphasis on fair and broad distribution. With its values deeply rooted in the early Avalanche community, we are able to offer projects confident, informed users who are aligned with the long-term goals of the rapidly expanding application ecosystem.

Avalaunch tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XAVA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Avalaunch di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Avalaunch dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Avalaunch (USD)

Berapa nilai Avalaunch (XAVA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Avalaunch (XAVA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Avalaunch.

Cek prediksi harga Avalaunch sekarang!

Tokenomi Avalaunch (XAVA)

Memahami tokenomi Avalaunch (XAVA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XAVA sekarang!

Cara membeli Avalaunch (XAVA)

Ingin mengetahui cara membeli Avalaunch? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Avalaunch di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XAVA ke Mata Uang Lokal

1 Avalaunch(XAVA) ke VND
3,865.6735
1 Avalaunch(XAVA) ke AUD
A$0.226226
1 Avalaunch(XAVA) ke GBP
0.111644
1 Avalaunch(XAVA) ke EUR
0.126334
1 Avalaunch(XAVA) ke USD
$0.1469
1 Avalaunch(XAVA) ke MYR
RM0.612573
1 Avalaunch(XAVA) ke TRY
6.197711
1 Avalaunch(XAVA) ke JPY
¥22.4757
1 Avalaunch(XAVA) ke ARS
ARS$213.206253
1 Avalaunch(XAVA) ke RUB
11.934156
1 Avalaunch(XAVA) ke INR
13.021216
1 Avalaunch(XAVA) ke IDR
Rp2,448.332354
1 Avalaunch(XAVA) ke PHP
8.684728
1 Avalaunch(XAVA) ke EGP
￡E.6.946901
1 Avalaunch(XAVA) ke BRL
R$0.785915
1 Avalaunch(XAVA) ke CAD
C$0.207129
1 Avalaunch(XAVA) ke BDT
17.898296
1 Avalaunch(XAVA) ke NGN
211.062982
1 Avalaunch(XAVA) ke COP
$562.834129
1 Avalaunch(XAVA) ke ZAR
R.2.551653
1 Avalaunch(XAVA) ke UAH
6.171269
1 Avalaunch(XAVA) ke TZS
T.Sh.360.9333
1 Avalaunch(XAVA) ke VES
Bs33.3463
1 Avalaunch(XAVA) ke CLP
$138.5267
1 Avalaunch(XAVA) ke PKR
Rs41.472808
1 Avalaunch(XAVA) ke KZT
77.193012
1 Avalaunch(XAVA) ke THB
฿4.755153
1 Avalaunch(XAVA) ke TWD
NT$4.548024
1 Avalaunch(XAVA) ke AED
د.إ0.539123
1 Avalaunch(XAVA) ke CHF
Fr0.11752
1 Avalaunch(XAVA) ke HKD
HK$1.141413
1 Avalaunch(XAVA) ke AMD
֏56.17456
1 Avalaunch(XAVA) ke MAD
.د.م1.36617
1 Avalaunch(XAVA) ke MXN
$2.727933
1 Avalaunch(XAVA) ke SAR
ريال0.550875
1 Avalaunch(XAVA) ke ETB
Br22.606441
1 Avalaunch(XAVA) ke KES
KSh18.947162
1 Avalaunch(XAVA) ke JOD
د.أ0.1041521
1 Avalaunch(XAVA) ke PLN
0.540592
1 Avalaunch(XAVA) ke RON
лв0.64636
1 Avalaunch(XAVA) ke SEK
kr1.405833
1 Avalaunch(XAVA) ke BGN
лв0.248261
1 Avalaunch(XAVA) ke HUF
Ft49.163023
1 Avalaunch(XAVA) ke CZK
3.098121
1 Avalaunch(XAVA) ke KWD
د.ك0.0449514
1 Avalaunch(XAVA) ke ILS
0.480363
1 Avalaunch(XAVA) ke BOB
Bs1.01361
1 Avalaunch(XAVA) ke AZN
0.24973
1 Avalaunch(XAVA) ke TJS
SM1.354418
1 Avalaunch(XAVA) ke GEL
0.398099
1 Avalaunch(XAVA) ke AOA
Kz134.647071
1 Avalaunch(XAVA) ke BHD
.د.ب0.0552344
1 Avalaunch(XAVA) ke BMD
$0.1469
1 Avalaunch(XAVA) ke DKK
kr0.948974
1 Avalaunch(XAVA) ke HNL
L3.869346
1 Avalaunch(XAVA) ke MUR
6.748586
1 Avalaunch(XAVA) ke NAD
$2.548715
1 Avalaunch(XAVA) ke NOK
kr1.49838
1 Avalaunch(XAVA) ke NZD
$0.260013
1 Avalaunch(XAVA) ke PAB
B/.0.1469
1 Avalaunch(XAVA) ke PGK
K0.61698
1 Avalaunch(XAVA) ke QAR
ر.ق0.534716
1 Avalaunch(XAVA) ke RSD
дин.14.919164
1 Avalaunch(XAVA) ke UZS
soʻm1,748.809244
1 Avalaunch(XAVA) ke ALL
L12.302875
1 Avalaunch(XAVA) ke ANG
ƒ0.262951
1 Avalaunch(XAVA) ke AWG
ƒ0.26442
1 Avalaunch(XAVA) ke BBD
$0.2938
1 Avalaunch(XAVA) ke BAM
KM0.248261
1 Avalaunch(XAVA) ke BIF
Fr432.0329
1 Avalaunch(XAVA) ke BND
$0.19097
1 Avalaunch(XAVA) ke BSD
$0.1469
1 Avalaunch(XAVA) ke JMD
$23.526035
1 Avalaunch(XAVA) ke KHR
587.6
1 Avalaunch(XAVA) ke KMF
Fr61.698
1 Avalaunch(XAVA) ke LAK
3,193.478197
1 Avalaunch(XAVA) ke LKR
රු44.73105
1 Avalaunch(XAVA) ke MDL
L2.510521
1 Avalaunch(XAVA) ke MGA
Ar661.71105
1 Avalaunch(XAVA) ke MOP
P1.173731
1 Avalaunch(XAVA) ke MVR
2.26226
1 Avalaunch(XAVA) ke MWK
MK254.15169
1 Avalaunch(XAVA) ke MZN
MT9.394255
1 Avalaunch(XAVA) ke NPR
रु20.81573
1 Avalaunch(XAVA) ke PYG
1,041.8148
1 Avalaunch(XAVA) ke RWF
Fr213.1519
1 Avalaunch(XAVA) ke SBD
$1.208987
1 Avalaunch(XAVA) ke SCR
2.0566
1 Avalaunch(XAVA) ke SRD
$5.65565
1 Avalaunch(XAVA) ke SVC
$1.282437
1 Avalaunch(XAVA) ke SZL
L2.545777
1 Avalaunch(XAVA) ke TMT
m0.51415
1 Avalaunch(XAVA) ke TND
د.ت0.4346771
1 Avalaunch(XAVA) ke TTD
$0.993044
1 Avalaunch(XAVA) ke UGX
Sh513.5624
1 Avalaunch(XAVA) ke XAF
Fr83.4392
1 Avalaunch(XAVA) ke XCD
$0.39663
1 Avalaunch(XAVA) ke XOF
Fr83.4392
1 Avalaunch(XAVA) ke XPF
Fr15.1307
1 Avalaunch(XAVA) ke BWP
P1.972867
1 Avalaunch(XAVA) ke BZD
$0.2938
1 Avalaunch(XAVA) ke CVE
$14.078896
1 Avalaunch(XAVA) ke DJF
Fr26.0013
1 Avalaunch(XAVA) ke DOP
$9.447139
1 Avalaunch(XAVA) ke DZD
د.ج19.167512
1 Avalaunch(XAVA) ke FJD
$0.334932
1 Avalaunch(XAVA) ke GNF
Fr1,277.2955
1 Avalaunch(XAVA) ke GTQ
Q1.125254
1 Avalaunch(XAVA) ke GYD
$30.725604
1 Avalaunch(XAVA) ke ISK
kr18.5094

Sumber Daya Avalaunch

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Avalaunch, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Avalaunch
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Avalaunch

Berapa nilai Avalaunch (XAVA) hari ini?
Harga live XAVA dalam USD adalah 0.1469 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XAVA ke USD saat ini?
Harga XAVA ke USD saat ini adalah $ 0.1469. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Avalaunch?
Kapitalisasi pasar XAVA adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XAVA?
Suplai beredar XAVA adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XAVA?
XAVA mencapai harga ATH sebesar 20.19698708165188 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XAVA?
XAVA mencapai harga ATL 0.1386760254658109 USD.
Berapa volume perdagangan XAVA?
Volume perdagangan 24 jam live XAVA adalah $ 54.01K USD.
Akankah harga XAVA naik lebih tinggi tahun ini?
XAVA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XAVA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Avalaunch (XAVA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

