BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live XELS hari ini adalah 0.063484 USD. Lacak informasi harga aktual XELS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XELS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live XELS hari ini adalah 0.063484 USD. Lacak informasi harga aktual XELS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XELS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang XELS

Info Harga XELS

Penjelasan XELS

Situs Web Resmi XELS

Tokenomi XELS

Prakiraan Harga XELS

Riwayat XELS

Panduan Membeli XELS

Konverter XELS ke Mata Uang Fiat

Spot XELS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo XELS

Harga XELS(XELS)

Harga Live 1 XELS ke USD:

$0.063484
$0.063484$0.063484
+1.27%1D
USD
Grafik Harga Live XELS (XELS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:18:51 (UTC+8)

Informasi Harga XELS (XELS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.062684
$ 0.062684$ 0.062684
Low 24 Jam
$ 0.064299
$ 0.064299$ 0.064299
High 24 Jam

$ 0.062684
$ 0.062684$ 0.062684

$ 0.064299
$ 0.064299$ 0.064299

$ 5.4720479829280375
$ 5.4720479829280375$ 5.4720479829280375

$ 0.035240446976008484
$ 0.035240446976008484$ 0.035240446976008484

+0.08%

+1.27%

+0.78%

+0.78%

Harga aktual XELS (XELS) adalah $ 0.063484. Selama 24 jam terakhir, XELS diperdagangkan antara low $ 0.062684 dan high $ 0.064299, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXELS adalah $ 5.4720479829280375, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.035240446976008484.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XELS telah berubah sebesar +0.08% selama 1 jam terakhir, +1.27% selama 24 jam, dan +0.78% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar XELS (XELS)

No.1968

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

$ 111.91K
$ 111.91K$ 111.91K

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

100.00%

2021-04-30 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar XELS saat ini adalah $ 1.33M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 111.91K. Suplai beredar XELS adalah 21.00M, dan total suplainya sebesar 21000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.33M.

Riwayat Harga XELS (XELS) USD

Pantau perubahan harga XELS untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00079614+1.27%
30 Days$ +0.012079+23.49%
60 Hari$ +0.019848+45.48%
90 Hari$ +0.021157+49.98%
Perubahan Harga XELS Hari Ini

Hari ini, XELS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00079614 (+1.27%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga XELS 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.012079 (+23.49%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga XELS 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XELS terlihat mengalami perubahan $ +0.019848 (+45.48%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga XELS 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.021157 (+49.98%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari XELS (XELS)?

Lihat halaman Riwayat Harga XELS sekarang.

Apa yang dimaksud dengan XELS (XELS)

XELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits.

XELS tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi XELS Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XELS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang XELS di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli XELS dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga XELS (USD)

Berapa nilai XELS (XELS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda XELS (XELS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk XELS.

Cek prediksi harga XELS sekarang!

Tokenomi XELS (XELS)

Memahami tokenomi XELS (XELS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XELS sekarang!

Cara membeli XELS (XELS)

Ingin mengetahui cara membeli XELS? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli XELS di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XELS ke Mata Uang Lokal

1 XELS(XELS) ke VND
1,670.58146
1 XELS(XELS) ke AUD
A$0.09776536
1 XELS(XELS) ke GBP
0.04824784
1 XELS(XELS) ke EUR
0.05459624
1 XELS(XELS) ke USD
$0.063484
1 XELS(XELS) ke MYR
RM0.26536312
1 XELS(XELS) ke TRY
2.67838996
1 XELS(XELS) ke JPY
¥9.713052
1 XELS(XELS) ke ARS
ARS$92.13877308
1 XELS(XELS) ke RUB
5.158075
1 XELS(XELS) ke INR
5.62912628
1 XELS(XELS) ke IDR
Rp1,058.06624344
1 XELS(XELS) ke PHP
3.74174696
1 XELS(XELS) ke EGP
￡E.3.00215836
1 XELS(XELS) ke BRL
R$0.33900456
1 XELS(XELS) ke CAD
C$0.08951244
1 XELS(XELS) ke BDT
7.74568284
1 XELS(XELS) ke NGN
91.34331856
1 XELS(XELS) ke COP
$243.23323244
1 XELS(XELS) ke ZAR
R.1.10271708
1 XELS(XELS) ke UAH
2.67013704
1 XELS(XELS) ke TZS
T.Sh.155.980188
1 XELS(XELS) ke VES
Bs14.410868
1 XELS(XELS) ke CLP
$59.865412
1 XELS(XELS) ke PKR
Rs17.94311776
1 XELS(XELS) ke KZT
33.39448852
1 XELS(XELS) ke THB
฿2.05561192
1 XELS(XELS) ke TWD
NT$1.96673432
1 XELS(XELS) ke AED
د.إ0.23298628
1 XELS(XELS) ke CHF
Fr0.0507872
1 XELS(XELS) ke HKD
HK$0.49327068
1 XELS(XELS) ke AMD
֏24.2762816
1 XELS(XELS) ke MAD
.د.م0.5904012
1 XELS(XELS) ke MXN
$1.17889788
1 XELS(XELS) ke SAR
ريال0.238065
1 XELS(XELS) ke ETB
Br9.76955276
1 XELS(XELS) ke KES
KSh8.19832376
1 XELS(XELS) ke JOD
د.أ0.045010156
1 XELS(XELS) ke PLN
0.23362112
1 XELS(XELS) ke RON
лв0.2793296
1 XELS(XELS) ke SEK
kr0.60754188
1 XELS(XELS) ke BGN
лв0.10728796
1 XELS(XELS) ke HUF
Ft21.25317352
1 XELS(XELS) ke CZK
1.33887756
1 XELS(XELS) ke KWD
د.ك0.019426104
1 XELS(XELS) ke ILS
0.20759268
1 XELS(XELS) ke BOB
Bs0.4380396
1 XELS(XELS) ke AZN
0.1079228
1 XELS(XELS) ke TJS
SM0.58532248
1 XELS(XELS) ke GEL
0.17204164
1 XELS(XELS) ke AOA
Kz58.18879956
1 XELS(XELS) ke BHD
.د.ب0.023933468
1 XELS(XELS) ke BMD
$0.063484
1 XELS(XELS) ke DKK
kr0.41074148
1 XELS(XELS) ke HNL
L1.67216856
1 XELS(XELS) ke MUR
2.91645496
1 XELS(XELS) ke NAD
$1.10271708
1 XELS(XELS) ke NOK
kr0.64690196
1 XELS(XELS) ke NZD
$0.11236668
1 XELS(XELS) ke PAB
B/.0.063484
1 XELS(XELS) ke PGK
K0.2666328
1 XELS(XELS) ke QAR
ر.ق0.23108176
1 XELS(XELS) ke RSD
дин.6.44870472
1 XELS(XELS) ke UZS
soʻm764.86729396
1 XELS(XELS) ke ALL
L5.3231334
1 XELS(XELS) ke ANG
ƒ0.11363636
1 XELS(XELS) ke AWG
ƒ0.1142712
1 XELS(XELS) ke BBD
$0.126968
1 XELS(XELS) ke BAM
KM0.10728796
1 XELS(XELS) ke BIF
Fr187.214316
1 XELS(XELS) ke BND
$0.0825292
1 XELS(XELS) ke BSD
$0.063484
1 XELS(XELS) ke JMD
$10.1796594
1 XELS(XELS) ke KHR
254.95555304
1 XELS(XELS) ke KMF
Fr26.66328
1 XELS(XELS) ke LAK
1,380.08692892
1 XELS(XELS) ke LKR
රු19.35436708
1 XELS(XELS) ke MDL
L1.079228
1 XELS(XELS) ke MGA
Ar285.963678
1 XELS(XELS) ke MOP
P0.507872
1 XELS(XELS) ke MVR
0.9776536
1 XELS(XELS) ke MWK
MK110.21520724
1 XELS(XELS) ke MZN
MT4.0598018
1 XELS(XELS) ke NPR
रु8.9956828
1 XELS(XELS) ke PYG
450.228528
1 XELS(XELS) ke RWF
Fr92.115284
1 XELS(XELS) ke SBD
$0.52247332
1 XELS(XELS) ke SCR
0.888776
1 XELS(XELS) ke SRD
$2.444134
1 XELS(XELS) ke SVC
$0.55485016
1 XELS(XELS) ke SZL
L1.10208224
1 XELS(XELS) ke TMT
m0.222194
1 XELS(XELS) ke TND
د.ت0.187849156
1 XELS(XELS) ke TTD
$0.42978668
1 XELS(XELS) ke UGX
Sh221.940064
1 XELS(XELS) ke XAF
Fr36.058912
1 XELS(XELS) ke XCD
$0.1714068
1 XELS(XELS) ke XOF
Fr36.058912
1 XELS(XELS) ke XPF
Fr6.538852
1 XELS(XELS) ke BWP
P0.8538598
1 XELS(XELS) ke BZD
$0.12760284
1 XELS(XELS) ke CVE
$6.08430656
1 XELS(XELS) ke DJF
Fr11.236668
1 XELS(XELS) ke DOP
$4.08265604
1 XELS(XELS) ke DZD
د.ج8.28212264
1 XELS(XELS) ke FJD
$0.14474352
1 XELS(XELS) ke GNF
Fr551.99338
1 XELS(XELS) ke GTQ
Q0.48628744
1 XELS(XELS) ke GYD
$13.27831344
1 XELS(XELS) ke ISK
kr7.998984

Sumber Daya XELS

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai XELS, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi XELS
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang XELS

Berapa nilai XELS (XELS) hari ini?
Harga live XELS dalam USD adalah 0.063484 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XELS ke USD saat ini?
Harga XELS ke USD saat ini adalah $ 0.063484. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar XELS?
Kapitalisasi pasar XELS adalah $ 1.33M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XELS?
Suplai beredar XELS adalah 21.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XELS?
XELS mencapai harga ATH sebesar 5.4720479829280375 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XELS?
XELS mencapai harga ATL 0.035240446976008484 USD.
Berapa volume perdagangan XELS?
Volume perdagangan 24 jam live XELS adalah $ 111.91K USD.
Akankah harga XELS naik lebih tinggi tahun ini?
XELS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XELS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:18:51 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting XELS (XELS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator XELS ke USD

Jumlah

XELS
XELS
USD
USD

1 XELS = 0.063484 USD

Perdagangkan XELS

XELS/USDT
$0.063484
$0.063484$0.063484
+1.27%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,567.91
$101,567.91$101,567.91

-0.42%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.42
$3,315.42$3,315.42

+0.46%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.47
$156.47$156.47

+0.35%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0247
$1.0247$1.0247

+19.42%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,567.91
$101,567.91$101,567.91

-0.42%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.42
$3,315.42$3,315.42

+0.46%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2169
$2.2169$2.2169

-0.78%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.47
$156.47$156.47

+0.35%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0313
$1.0313$1.0313

+1.49%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0894
$0.0894$0.0894

+78.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.011914
$0.011914$0.011914

+1,091.40%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009656
$0.009656$0.009656

+352.48%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.392
$4.392$4.392

+339.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0894
$0.0894$0.0894

+78.80%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001799
$0.001799$0.001799

+65.34%