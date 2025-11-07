Apa yang dimaksud dengan Dexlab (XLAB)

Dexlab adalah infrastruktur peluncuran dan perdagangan koin meme di Solana, yang mendukung lebih dari 200.000 peluncuran token termasuk token sukses seperti BONK, Slerf, dan PONKE, dengan integrasi mendalam dan komunitas aktif yang mendorong generasi berikutnya dari penciptaan token terdesentralisasi.

Berapa nilai Dexlab (XLAB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Dexlab (XLAB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dexlab.

Tokenomi Dexlab (XLAB)

Memahami tokenomi Dexlab (XLAB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XLAB sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Dexlab Berapa nilai Dexlab (XLAB) hari ini? Harga live XLAB dalam USD adalah 0.000001003 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga XLAB ke USD saat ini? $ 0.000001003 . Cobalah Harga XLAB ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Dexlab? Kapitalisasi pasar XLAB adalah $ 352.72K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar XLAB? Suplai beredar XLAB adalah 351.67B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) XLAB? XLAB mencapai harga ATH sebesar 0.000020824547284648 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) XLAB? XLAB mencapai harga ATL 0.000000972708981215 USD . Berapa volume perdagangan XLAB? Volume perdagangan 24 jam live XLAB adalah $ 94.06K USD . Akankah harga XLAB naik lebih tinggi tahun ini? XLAB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XLAB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Dexlab (XLAB)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

