Apa yang dimaksud dengan Tezos (XTZ)

Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself. Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.

Prediksi Harga Tezos (USD)

Berapa nilai Tezos (XTZ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Tezos (XTZ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tezos.

Tokenomi Tezos (XTZ)

Memahami tokenomi Tezos (XTZ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XTZ sekarang!

Cara membeli Tezos (XTZ)

Sumber Daya Tezos

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Tezos, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Tezos Berapa nilai Tezos (XTZ) hari ini? Harga live XTZ dalam USD adalah 0.5962 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga XTZ ke USD saat ini? $ 0.5962 . Cobalah Harga XTZ ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Tezos? Kapitalisasi pasar XTZ adalah $ 634.54M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar XTZ? Suplai beredar XTZ adalah 1.06B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) XTZ? XTZ mencapai harga ATH sebesar 9.175448161770554 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) XTZ? XTZ mencapai harga ATL 0.314631309952 USD . Berapa volume perdagangan XTZ? Volume perdagangan 24 jam live XTZ adalah $ 5.52M USD . Akankah harga XTZ naik lebih tinggi tahun ini? XTZ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XTZ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

