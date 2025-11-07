Apa yang dimaksud dengan YALA (YALA)

Yala adalah protokol aset berbasis Bitcoin yang dirancang untuk meningkatkan likuiditas Bitcoin di berbagai ekosistem melalui penggunaan $YU, stablecoin beragunan Bitcoin yang dipatok terhadap dolar AS. Dengan memungkinkan pengguna menyetor BTC dan mencetak $YU secara native, Yala memfasilitasi integrasi Bitcoin ke dalam lanskap keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang lebih luas, memungkinkan berbagai peluang untuk menghasilkan imbal hasil sekaligus memastikan efisiensi modal.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang YALA Berapa nilai YALA (YALA) hari ini? Harga live YALA dalam USD adalah 0.05528 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga YALA ke USD saat ini? $ 0.05528 . Cobalah Harga YALA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar YALA? Kapitalisasi pasar YALA adalah $ 14.00M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar YALA? Suplai beredar YALA adalah 253.20M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) YALA? YALA mencapai harga ATH sebesar 0.45623373838083625 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) YALA? YALA mencapai harga ATL 0.06011208317020386 USD . Berapa volume perdagangan YALA? Volume perdagangan 24 jam live YALA adalah $ 141.18K USD . Akankah harga YALA naik lebih tinggi tahun ini? YALA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga YALA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

