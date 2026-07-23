Harga YOUNES (YOUNES)
Harga live YOUNES (YOUNES) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YOUNES ke USD saat ini adalah $ 0 per YOUNES.
YOUNES saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,222.01, dengan suplai yang beredar 1000.00M YOUNES. Selama 24 jam terakhir, YOUNES diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00815788, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, YOUNES bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar YOUNES saat ini adalah $ 11.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YOUNES adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999998201.24. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.22K.
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0.00%
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Sepanjang hari ini, perubahan harga YOUNES ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga YOUNES ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga YOUNES ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga YOUNES ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Days
|$ 0
|-3.17%
|60 Hari
|$ 0
|-19.43%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga YOUNES berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
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Tentang YOUNES
Younes adalah token meme yang digerakkan oleh komunitas, terinspirasi oleh Younes, seorang superstar komedi seni bela diri. Ini adalah YvY. Younes tumbuh subur berkat absurditasnya sendiri, merangkul gagasan bahwa tujuannya bukanlah membuat logis, melainkan menyampaikan sebuah pernyataan. Sebagai simbol individualitas, Younes mendorong setiap orang untuk menjadi karakter utama, melepaskan inibisi, dan merangkul pemikiran serta suara unik masing-masing. Dengan cara ini, komunitas naik ke tingkat ekspresi diri yang tak perlu meminta maaf, tidak takut menjadi konyol, dan tetap jujur pada diri sendiri.
Berapa harga saat ini dari YOUNES?
Harga langsung dari YOUNES (YOUNES) adalah Rp IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.
Bagaimana posisi YOUNES di pasar?
YOUNES saat ini berada pada peringkat pasar #9857, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp193098533.169778875000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.
Apa jumlah token yang beredar dari YOUNES?
Jumlah token yang beredar dari YOUNES adalah 999998201.24 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.
Berapa rentang harga 24 jam dari YOUNES?
Dalam 24 jam terakhir, YOUNES diperdagangkan dalam kisaran Rp (terendah 24 jam) hingga Rp (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.
Berapa jarak YOUNES dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?
YOUNES mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp140.373664056178500000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.
Seberapa aktif perdagangan YOUNES hari ini?
Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.
Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk YOUNES?
Pergeseran harga saat ini sebesar --% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|02-11 14:20:00
|Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, arus keluar bersih CEX sebesar 59.400 ETH
|02-10 18:39:21
|Data On-chain
Kemarin, ETF spot Bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $144,9 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $57 juta
|02-04 11:04:00
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Turun Kembali ke 14, Pasar Tetap di Zona "Ketakutan Ekstrem"
|02-04 00:48:00
|Kabar Industri Terkini
$285 Juta Dilikuidasi di Seluruh Jaringan dalam 24 Jam Terakhir, Long dan Short Terhapus
|02-01 01:12:00
|Kabar Industri Terkini
Bitcoin tembus di bawah level terendah sebelumnya di $80.600, mencapai level terendah baru sejak 11 April 2025
|01-28 07:44:00
|Kabar Industri Terkini
Indeks Dolar Menyentuh Level Terendah Sejak Februari 2022, Pasar Kripto Melanjutkan Reli
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