Tentang YOUNES

Younes adalah token meme yang digerakkan oleh komunitas, terinspirasi oleh Younes, seorang superstar komedi seni bela diri. Ini adalah YvY. Younes tumbuh subur berkat absurditasnya sendiri, merangkul gagasan bahwa tujuannya bukanlah membuat logis, melainkan menyampaikan sebuah pernyataan. Sebagai simbol individualitas, Younes mendorong setiap orang untuk menjadi karakter utama, melepaskan inibisi, dan merangkul pemikiran serta suara unik masing-masing. Dengan cara ini, komunitas naik ke tingkat ekspresi diri yang tak perlu meminta maaf, tidak takut menjadi konyol, dan tetap jujur pada diri sendiri.

Berapa harga saat ini dari YOUNES?

Harga langsung dari YOUNES (YOUNES) adalah Rp IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi YOUNES di pasar?

YOUNES saat ini berada pada peringkat pasar #9857, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp193098533.169778875000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari YOUNES?

Jumlah token yang beredar dari YOUNES adalah 999998201.24 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari YOUNES?

Dalam 24 jam terakhir, YOUNES diperdagangkan dalam kisaran Rp (terendah 24 jam) hingga Rp (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak YOUNES dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

YOUNES mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp140.373664056178500000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan YOUNES hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk YOUNES?

Pergeseran harga saat ini sebesar --% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.