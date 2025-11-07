BursaDEX+
Harga live ZANO hari ini adalah 12.82 USD. Lacak informasi harga aktual ZANO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZANO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 ZANO ke USD:

$12.82
-0.60%1D
Grafik Harga Live ZANO (ZANO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:20:09 (UTC+8)

Informasi Harga ZANO (ZANO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 12.324
Low 24 Jam
$ 13.802
High 24 Jam

$ 12.324
$ 13.802
$ 18.18416003270963
$ 0.19191742
-1.05%

-0.60%

+10.08%

+10.08%

Harga aktual ZANO (ZANO) adalah $ 12.82. Selama 24 jam terakhir, ZANO diperdagangkan antara low $ 12.324 dan high $ 13.802, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZANO adalah $ 18.18416003270963, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.19191742.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZANO telah berubah sebesar -1.05% selama 1 jam terakhir, -0.60% selama 24 jam, dan +10.08% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ZANO (ZANO)

No.225

$ 192.34M
$ 707.31K
$ 192.34M
15.00M
15,003,301
ZANO

Kapitalisasi Pasar ZANO saat ini adalah $ 192.34M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 707.31K. Suplai beredar ZANO adalah 15.00M, dan total suplainya sebesar 15003301. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 192.34M.

Riwayat Harga ZANO (ZANO) USD

Pantau perubahan harga ZANO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.07738-0.60%
30 Days$ -0.614-4.58%
60 Hari$ -4.395-25.54%
90 Hari$ +2.747+27.27%
Perubahan Harga ZANO Hari Ini

Hari ini, ZANO tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.07738 (-0.60%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ZANO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.614 (-4.58%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ZANO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ZANO terlihat mengalami perubahan $ -4.395 (-25.54%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ZANO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +2.747 (+27.27%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ZANO (ZANO)?

Lihat halaman Riwayat Harga ZANO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ZANO (ZANO)

Zano is an open-source cryptocurrency and ecosystem with enterprise-grade privacy, security, and scalability that operates as a robust foundation for confidential assets and decentralised applications (dApps).

ZANO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ZANO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ZANO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ZANO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ZANO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ZANO (USD)

Berapa nilai ZANO (ZANO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ZANO (ZANO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZANO.

Cek prediksi harga ZANO sekarang!

Tokenomi ZANO (ZANO)

Memahami tokenomi ZANO (ZANO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZANO sekarang!

Cara membeli ZANO (ZANO)

Ingin mengetahui cara membeli ZANO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ZANO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ZANO ke Mata Uang Lokal

1 ZANO(ZANO) ke VND
337,358.3
1 ZANO(ZANO) ke AUD
A$19.7428
1 ZANO(ZANO) ke GBP
9.7432
1 ZANO(ZANO) ke EUR
11.0252
1 ZANO(ZANO) ke USD
$12.82
1 ZANO(ZANO) ke MYR
RM53.5876
1 ZANO(ZANO) ke TRY
540.8758
1 ZANO(ZANO) ke JPY
¥1,961.46
1 ZANO(ZANO) ke ARS
ARS$18,606.5634
1 ZANO(ZANO) ke RUB
1,041.625
1 ZANO(ZANO) ke INR
1,136.7494
1 ZANO(ZANO) ke IDR
Rp213,666.5812
1 ZANO(ZANO) ke PHP
755.6108
1 ZANO(ZANO) ke EGP
￡E.606.2578
1 ZANO(ZANO) ke BRL
R$68.4588
1 ZANO(ZANO) ke CAD
C$18.0762
1 ZANO(ZANO) ke BDT
1,564.1682
1 ZANO(ZANO) ke NGN
18,445.9288
1 ZANO(ZANO) ke COP
$49,118.6762
1 ZANO(ZANO) ke ZAR
R.222.6834
1 ZANO(ZANO) ke UAH
539.2092
1 ZANO(ZANO) ke TZS
T.Sh.31,498.74
1 ZANO(ZANO) ke VES
Bs2,910.14
1 ZANO(ZANO) ke CLP
$12,089.26
1 ZANO(ZANO) ke PKR
Rs3,623.4448
1 ZANO(ZANO) ke KZT
6,743.7046
1 ZANO(ZANO) ke THB
฿415.1116
1 ZANO(ZANO) ke TWD
NT$397.1636
1 ZANO(ZANO) ke AED
د.إ47.0494
1 ZANO(ZANO) ke CHF
Fr10.256
1 ZANO(ZANO) ke HKD
HK$99.6114
1 ZANO(ZANO) ke AMD
֏4,902.368
1 ZANO(ZANO) ke MAD
.د.م119.226
1 ZANO(ZANO) ke MXN
$238.0674
1 ZANO(ZANO) ke SAR
ريال48.075
1 ZANO(ZANO) ke ETB
Br1,972.8698
1 ZANO(ZANO) ke KES
KSh1,655.5748
1 ZANO(ZANO) ke JOD
د.أ9.08938
1 ZANO(ZANO) ke PLN
47.1776
1 ZANO(ZANO) ke RON
лв56.408
1 ZANO(ZANO) ke SEK
kr122.6874
1 ZANO(ZANO) ke BGN
лв21.6658
1 ZANO(ZANO) ke HUF
Ft4,291.8796
1 ZANO(ZANO) ke CZK
270.3738
1 ZANO(ZANO) ke KWD
د.ك3.92292
1 ZANO(ZANO) ke ILS
41.9214
1 ZANO(ZANO) ke BOB
Bs88.458
1 ZANO(ZANO) ke AZN
21.794
1 ZANO(ZANO) ke TJS
SM118.2004
1 ZANO(ZANO) ke GEL
34.7422
1 ZANO(ZANO) ke AOA
Kz11,750.6838
1 ZANO(ZANO) ke BHD
.د.ب4.83314
1 ZANO(ZANO) ke BMD
$12.82
1 ZANO(ZANO) ke DKK
kr82.9454
1 ZANO(ZANO) ke HNL
L337.6788
1 ZANO(ZANO) ke MUR
588.9508
1 ZANO(ZANO) ke NAD
$222.6834
1 ZANO(ZANO) ke NOK
kr130.6358
1 ZANO(ZANO) ke NZD
$22.6914
1 ZANO(ZANO) ke PAB
B/.12.82
1 ZANO(ZANO) ke PGK
K53.844
1 ZANO(ZANO) ke QAR
ر.ق46.6648
1 ZANO(ZANO) ke RSD
дин.1,302.2556
1 ZANO(ZANO) ke UZS
soʻm154,457.7958
1 ZANO(ZANO) ke ALL
L1,074.957
1 ZANO(ZANO) ke ANG
ƒ22.9478
1 ZANO(ZANO) ke AWG
ƒ23.076
1 ZANO(ZANO) ke BBD
$25.64
1 ZANO(ZANO) ke BAM
KM21.6658
1 ZANO(ZANO) ke BIF
Fr37,806.18
1 ZANO(ZANO) ke BND
$16.666
1 ZANO(ZANO) ke BSD
$12.82
1 ZANO(ZANO) ke JMD
$2,055.687
1 ZANO(ZANO) ke KHR
51,485.8892
1 ZANO(ZANO) ke KMF
Fr5,384.4
1 ZANO(ZANO) ke LAK
278,695.6466
1 ZANO(ZANO) ke LKR
රු3,908.4334
1 ZANO(ZANO) ke MDL
L217.94
1 ZANO(ZANO) ke MGA
Ar57,747.69
1 ZANO(ZANO) ke MOP
P102.56
1 ZANO(ZANO) ke MVR
197.428
1 ZANO(ZANO) ke MWK
MK22,256.9302
1 ZANO(ZANO) ke MZN
MT819.839
1 ZANO(ZANO) ke NPR
रु1,816.594
1 ZANO(ZANO) ke PYG
90,919.44
1 ZANO(ZANO) ke RWF
Fr18,601.82
1 ZANO(ZANO) ke SBD
$105.5086
1 ZANO(ZANO) ke SCR
179.48
1 ZANO(ZANO) ke SRD
$493.57
1 ZANO(ZANO) ke SVC
$112.0468
1 ZANO(ZANO) ke SZL
L222.5552
1 ZANO(ZANO) ke TMT
m44.87
1 ZANO(ZANO) ke TND
د.ت37.93438
1 ZANO(ZANO) ke TTD
$86.7914
1 ZANO(ZANO) ke UGX
Sh44,818.72
1 ZANO(ZANO) ke XAF
Fr7,281.76
1 ZANO(ZANO) ke XCD
$34.614
1 ZANO(ZANO) ke XOF
Fr7,281.76
1 ZANO(ZANO) ke XPF
Fr1,320.46
1 ZANO(ZANO) ke BWP
P172.429
1 ZANO(ZANO) ke BZD
$25.7682
1 ZANO(ZANO) ke CVE
$1,228.6688
1 ZANO(ZANO) ke DJF
Fr2,269.14
1 ZANO(ZANO) ke DOP
$824.4542
1 ZANO(ZANO) ke DZD
د.ج1,672.4972
1 ZANO(ZANO) ke FJD
$29.2296
1 ZANO(ZANO) ke GNF
Fr111,469.9
1 ZANO(ZANO) ke GTQ
Q98.2012
1 ZANO(ZANO) ke GYD
$2,681.4312
1 ZANO(ZANO) ke ISK
kr1,615.32

Sumber Daya ZANO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ZANO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ZANO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ZANO

Berapa nilai ZANO (ZANO) hari ini?
Harga live ZANO dalam USD adalah 12.82 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZANO ke USD saat ini?
Harga ZANO ke USD saat ini adalah $ 12.82. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ZANO?
Kapitalisasi pasar ZANO adalah $ 192.34M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZANO?
Suplai beredar ZANO adalah 15.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZANO?
ZANO mencapai harga ATH sebesar 18.18416003270963 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZANO?
ZANO mencapai harga ATL 0.19191742 USD.
Berapa volume perdagangan ZANO?
Volume perdagangan 24 jam live ZANO adalah $ 707.31K USD.
Akankah harga ZANO naik lebih tinggi tahun ini?
ZANO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZANO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:20:09 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ZANO (ZANO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

