Harga live Unizen hari ini adalah 0.01021 USD. Lacak informasi harga aktual ZCX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZCX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ZCX

Info Harga ZCX

Penjelasan ZCX

Whitepaper ZCX

Situs Web Resmi ZCX

Tokenomi ZCX

Prakiraan Harga ZCX

Riwayat ZCX

Panduan Membeli ZCX

Konverter ZCX ke Mata Uang Fiat

Logo Unizen

Harga Unizen(ZCX)

Harga Live 1 ZCX ke USD:

$0.01023
$0.01023$0.01023
+0.39%1D
USD
Grafik Harga Live Unizen (ZCX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:13:32 (UTC+8)

Informasi Harga Unizen (ZCX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00983
$ 0.00983$ 0.00983
Low 24 Jam
$ 0.01108
$ 0.01108$ 0.01108
High 24 Jam

$ 0.00983
$ 0.00983$ 0.00983

$ 0.01108
$ 0.01108$ 0.01108

$ 7.00574192979185
$ 7.00574192979185$ 7.00574192979185

$ 0.010627889148060744
$ 0.010627889148060744$ 0.010627889148060744

-1.26%

+0.39%

-14.71%

-14.71%

Harga aktual Unizen (ZCX) adalah $ 0.01021. Selama 24 jam terakhir, ZCX diperdagangkan antara low $ 0.00983 dan high $ 0.01108, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZCX adalah $ 7.00574192979185, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.010627889148060744.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZCX telah berubah sebesar -1.26% selama 1 jam terakhir, +0.39% selama 24 jam, dan -14.71% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Unizen (ZCX)

No.1242

$ 6.64M
$ 6.64M$ 6.64M

$ 98.85K
$ 98.85K$ 98.85K

$ 10.21M
$ 10.21M$ 10.21M

650.82M
650.82M 650.82M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

884,544,965.347031
884,544,965.347031 884,544,965.347031

65.08%

ETH

Kapitalisasi Pasar Unizen saat ini adalah $ 6.64M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 98.85K. Suplai beredar ZCX adalah 650.82M, dan total suplainya sebesar 884544965.347031. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.21M.

Riwayat Harga Unizen (ZCX) USD

Pantau perubahan harga Unizen untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000397+0.39%
30 Days$ -0.00682-40.05%
60 Hari$ -0.00674-39.77%
90 Hari$ -0.01415-58.09%
Perubahan Harga Unizen Hari Ini

Hari ini, ZCX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000397 (+0.39%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Unizen 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00682 (-40.05%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Unizen 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ZCX terlihat mengalami perubahan $ -0.00674 (-39.77%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Unizen 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01415 (-58.09%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Unizen (ZCX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Unizen sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Unizen (ZCX)

Unizen is the first CeDeFi exchange to combine the functionality of first-party and third-party CEX's and DEX's in order to meet the needs of both retail and institutional traders. Unizen Exchange is able to find the most cost efficient trades across a multitude of exchange modules, including Binance, to provide the best offers, reliable performance, and a secure environment for high-volume trading. All in one seamless user experience.

Unizen tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Unizen Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ZCX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Unizen di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Unizen dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Unizen (USD)

Berapa nilai Unizen (ZCX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Unizen (ZCX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Unizen.

Cek prediksi harga Unizen sekarang!

Tokenomi Unizen (ZCX)

Memahami tokenomi Unizen (ZCX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZCX sekarang!

Cara membeli Unizen (ZCX)

Ingin mengetahui cara membeli Unizen? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Unizen di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Unizen

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Unizen, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Unizen
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Unizen

Berapa nilai Unizen (ZCX) hari ini?
Harga live ZCX dalam USD adalah 0.01021 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZCX ke USD saat ini?
Harga ZCX ke USD saat ini adalah $ 0.01021. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Unizen?
Kapitalisasi pasar ZCX adalah $ 6.64M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZCX?
Suplai beredar ZCX adalah 650.82M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZCX?
ZCX mencapai harga ATH sebesar 7.00574192979185 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZCX?
ZCX mencapai harga ATL 0.010627889148060744 USD.
Berapa volume perdagangan ZCX?
Volume perdagangan 24 jam live ZCX adalah $ 98.85K USD.
Akankah harga ZCX naik lebih tinggi tahun ini?
ZCX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZCX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:13:32 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ZCX ke USD

Jumlah

ZCX
ZCX
USD
USD

1 ZCX = 0.01021 USD

Perdagangkan ZCX

ZCX/USDT
$0.01023
$0.01023$0.01023
+0.49%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

