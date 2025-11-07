BursaDEX+
Harga live Polyhedra Network hari ini adalah 0.07472 USD. Lacak informasi harga aktual ZKJ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZKJ dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Polyhedra Network(ZKJ)

Harga Live 1 ZKJ ke USD:

$0.07472
$0.07472$0.07472
+12.02%1D
USD
Grafik Harga Live Polyhedra Network (ZKJ)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:04:32 (UTC+8)

Informasi Harga Polyhedra Network (ZKJ) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0598
$ 0.0598$ 0.0598
Low 24 Jam
$ 0.07534
$ 0.07534$ 0.07534
High 24 Jam

$ 0.0598
$ 0.0598$ 0.0598

$ 0.07534
$ 0.07534$ 0.07534

$ 9.557938735305122
$ 9.557938735305122$ 9.557938735305122

$ 0.031217447810489848
$ 0.031217447810489848$ 0.031217447810489848

+6.57%

+12.02%

+20.32%

+20.32%

Harga aktual Polyhedra Network (ZKJ) adalah $ 0.07472. Selama 24 jam terakhir, ZKJ diperdagangkan antara low $ 0.0598 dan high $ 0.07534, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZKJ adalah $ 9.557938735305122, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.031217447810489848.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZKJ telah berubah sebesar +6.57% selama 1 jam terakhir, +12.02% selama 24 jam, dan +20.32% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Polyhedra Network (ZKJ)

No.742

$ 28.24M
$ 28.24M$ 28.24M

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

$ 74.72M
$ 74.72M$ 74.72M

377.93M
377.93M 377.93M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

37.79%

0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar Polyhedra Network saat ini adalah $ 28.24M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.14M. Suplai beredar ZKJ adalah 377.93M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 74.72M.

Riwayat Harga Polyhedra Network (ZKJ) USD

Pantau perubahan harga Polyhedra Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0080176+12.02%
30 Days$ -0.05568-42.70%
60 Hari$ -0.10838-59.20%
90 Hari$ -0.08178-52.26%
Perubahan Harga Polyhedra Network Hari Ini

Hari ini, ZKJ tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0080176 (+12.02%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Polyhedra Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.05568 (-42.70%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Polyhedra Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ZKJ terlihat mengalami perubahan $ -0.10838 (-59.20%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Polyhedra Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.08178 (-52.26%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Polyhedra Network (ZKJ)?

Lihat halaman Riwayat Harga Polyhedra Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Polyhedra Network (ZKJ)

Revolutionizing Digital World: enhancing computational power and blockchain ecosystem integration, covering Web2 and Web3.

Polyhedra Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Polyhedra Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ZKJ ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Polyhedra Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Polyhedra Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Polyhedra Network (USD)

Berapa nilai Polyhedra Network (ZKJ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Polyhedra Network (ZKJ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Polyhedra Network.

Cek prediksi harga Polyhedra Network sekarang!

Tokenomi Polyhedra Network (ZKJ)

Memahami tokenomi Polyhedra Network (ZKJ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZKJ sekarang!

Cara membeli Polyhedra Network (ZKJ)

Ingin mengetahui cara membeli Polyhedra Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Polyhedra Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ZKJ ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Polyhedra Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Polyhedra Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Polyhedra Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Polyhedra Network

Berapa nilai Polyhedra Network (ZKJ) hari ini?
Harga live ZKJ dalam USD adalah 0.07472 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZKJ ke USD saat ini?
Harga ZKJ ke USD saat ini adalah $ 0.07472. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Polyhedra Network?
Kapitalisasi pasar ZKJ adalah $ 28.24M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZKJ?
Suplai beredar ZKJ adalah 377.93M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZKJ?
ZKJ mencapai harga ATH sebesar 9.557938735305122 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZKJ?
ZKJ mencapai harga ATL 0.031217447810489848 USD.
Berapa volume perdagangan ZKJ?
Volume perdagangan 24 jam live ZKJ adalah $ 1.14M USD.
Akankah harga ZKJ naik lebih tinggi tahun ini?
ZKJ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZKJ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:04:32 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Polyhedra Network (ZKJ)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

