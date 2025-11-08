Harga a slow runner Hari Ini

Harga live a slow runner (SNAIL) hari ini adalah $ 0.00001164, dengan perubahan 3.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SNAIL ke USD saat ini adalah $ 0.00001164 per SNAIL.

a slow runner saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,632.84, dengan suplai yang beredar 999.59M SNAIL. Selama 24 jam terakhir, SNAIL diperdagangkan antara $ 0.00001078 (low) dan $ 0.00001165 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00242581, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001054.

Dalam kinerja jangka pendek, SNAIL bergerak +0.27% dalam satu jam terakhir dan -31.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar a slow runner (SNAIL)

Informasi Pasar a slow runner (SNAIL)

Kapitalisasi Pasar $ 11.63K Volume (24 Jam) -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.63K Suplai Peredaran 999.59M Total Suplai 999,593,808.359459

