Harga aarna atv111 Hari Ini

Harga live aarna atv111 (ATV111) hari ini adalah $ 102.65, dengan perubahan 0.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ATV111 ke USD saat ini adalah $ 102.65 per ATV111.

aarna atv111 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,343,177, dengan suplai yang beredar 13.09K ATV111. Selama 24 jam terakhir, ATV111 diperdagangkan antara $ 102.63 (low) dan $ 102.65 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 102.65, sementara all-time low aset ini adalah $ 101.3.

Dalam kinerja jangka pendek, ATV111 bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar aarna atv111 (ATV111)

Kapitalisasi Pasar $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Suplai Peredaran 13.09K 13.09K 13.09K Total Suplai 13,085.63181444424 13,085.63181444424 13,085.63181444424

Kapitalisasi Pasar aarna atv111 saat ini adalah $ 1.34M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ATV111 adalah 13.09K, dan total suplainya sebesar 13085.63181444424. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.34M.