Harga ABDS Token Hari Ini

Harga live ABDS Token (ABDS) hari ini adalah $ 0.00190385, dengan perubahan 2.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ABDS ke USD saat ini adalah $ 0.00190385 per ABDS.

ABDS Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,289, dengan suplai yang beredar 14.86M ABDS. Selama 24 jam terakhir, ABDS diperdagangkan antara $ 0.00188714 (low) dan $ 0.00197425 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.36, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ABDS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -6.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ABDS Token (ABDS)

Kapitalisasi Pasar $ 28.29K$ 28.29K $ 28.29K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 190.39K$ 190.39K $ 190.39K Suplai Peredaran 14.86M 14.86M 14.86M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ABDS Token saat ini adalah $ 28.29K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ABDS adalah 14.86M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 190.39K.