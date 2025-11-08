Harga Abe Hari Ini

Harga live Abe (ABE) hari ini adalah $ 0.00026252, dengan perubahan 0.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ABE ke USD saat ini adalah $ 0.00026252 per ABE.

Abe saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,135, dengan suplai yang beredar 91.94M ABE. Selama 24 jam terakhir, ABE diperdagangkan antara $ 0.00025815 (low) dan $ 0.00026355 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00560686, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00023557.

Dalam kinerja jangka pendek, ABE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -21.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Abe (ABE)

Kapitalisasi Pasar $ 24.14K$ 24.14K $ 24.14K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.14K$ 24.14K $ 24.14K Suplai Peredaran 91.94M 91.94M 91.94M Total Suplai 91,936,347.14402115 91,936,347.14402115 91,936,347.14402115

Kapitalisasi Pasar Abe saat ini adalah $ 24.14K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ABE adalah 91.94M, dan total suplainya sebesar 91936347.14402115. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.14K.