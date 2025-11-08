Harga Abi Hari Ini

Harga live Abi (ABI) hari ini adalah $ 0.00001495, dengan perubahan 78.12% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ABI ke USD saat ini adalah $ 0.00001495 per ABI.

Abi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,223.88, dengan suplai yang beredar 999.93M ABI. Selama 24 jam terakhir, ABI diperdagangkan antara $ 0.0000083 (low) dan $ 0.00002323 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03882418, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000818.

Dalam kinerja jangka pendek, ABI bergerak -1.51% dalam satu jam terakhir dan +44.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Abi (ABI)

Kapitalisasi Pasar $ 15.22K$ 15.22K $ 15.22K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.22K$ 15.22K $ 15.22K Suplai Peredaran 999.93M 999.93M 999.93M Total Suplai 999,934,615.018415 999,934,615.018415 999,934,615.018415

Kapitalisasi Pasar Abi saat ini adalah $ 15.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ABI adalah 999.93M, dan total suplainya sebesar 999934615.018415. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.22K.