Harga ABSCHAD Hari Ini

Harga live ABSCHAD (CHAD) hari ini adalah $ 0.00001863, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHAD ke USD saat ini adalah $ 0.00001863 per CHAD.

ABSCHAD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,478.62, dengan suplai yang beredar 992.05M CHAD. Selama 24 jam terakhir, CHAD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00077096, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001863.

Dalam kinerja jangka pendek, CHAD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ABSCHAD (CHAD)

Kapitalisasi Pasar $ 18.48K$ 18.48K $ 18.48K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.48K$ 18.48K $ 18.48K Suplai Peredaran 992.05M 992.05M 992.05M Total Suplai 992,051,477.3167694 992,051,477.3167694 992,051,477.3167694

