Harga live Absters Girl hari ini adalah 0.00032427 USD. Lacak informasi harga aktual ABBY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ABBY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ABBY

Info Harga ABBY

Penjelasan ABBY

Situs Web Resmi ABBY

Tokenomi ABBY

Prakiraan Harga ABBY

Logo Absters Girl

Harga Absters Girl (ABBY)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ABBY ke USD:

$0.00032427
-4.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Absters Girl (ABBY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:31:30 (UTC+8)

Informasi Harga Absters Girl (ABBY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00032382
Low 24 Jam
$ 0.00034088
High 24 Jam

$ 0.00032382
$ 0.00034088
$ 0.00124355
$ 0.0001177
-0.22%

-4.44%

-18.67%

-18.67%

Harga aktual Absters Girl (ABBY) adalah $0.00032427. Selama 24 jam terakhir, ABBY diperdagangkan antara low $ 0.00032382 dan high $ 0.00034088, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highABBY adalah $ 0.00124355, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0001177.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ABBY telah berubah sebesar -0.22% selama 1 jam terakhir, -4.44% selama 24 jam, dan -18.67% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Absters Girl (ABBY)

$ 322.61K
--
$ 322.61K
994.88M
994,884,794.1646485
Kapitalisasi Pasar Absters Girl saat ini adalah $ 322.61K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ABBY adalah 994.88M, dan total suplainya sebesar 994884794.1646485. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 322.61K.

Riwayat Harga Absters Girl (ABBY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Absters Girl ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Absters Girl ke USD adalah $ -0.0001367716.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Absters Girl ke USD adalah $ -0.0001743110.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Absters Girl ke USD adalah $ -0.0003642033181048508.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.44%
30 Days$ -0.0001367716-42.17%
60 Hari$ -0.0001743110-53.75%
90 Hari$ -0.0003642033181048508-52.90%

Apa yang dimaksud dengan Absters Girl (ABBY)

Abby is a meme coin on the Abstract platform, inspired by the narrative of Absters girlfriend. The project introduces a strong character identity into the ecosystem, aiming to connect with users through visuals, storytelling, and ongoing community engagement. As the Abstract network expands, Abby’s team plans to explore light utility and develop creative, community-first features that add long-term value.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Absters Girl (ABBY)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Absters Girl (USD)

Berapa nilai Absters Girl (ABBY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Absters Girl (ABBY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Absters Girl.

Cek prediksi harga Absters Girl sekarang!

ABBY ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Absters Girl (ABBY)

Memahami tokenomi Absters Girl (ABBY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ABBY sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Absters Girl (ABBY)

Berapa nilai Absters Girl (ABBY) hari ini?
Harga live ABBY dalam USD adalah 0.00032427 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ABBY ke USD saat ini?
Harga ABBY ke USD saat ini adalah $ 0.00032427. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Absters Girl?
Kapitalisasi pasar ABBY adalah $ 322.61K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ABBY?
Suplai beredar ABBY adalah 994.88M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ABBY?
ABBY mencapai harga ATH sebesar 0.00124355 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ABBY?
ABBY mencapai harga ATL 0.0001177 USD.
Berapa volume perdagangan ABBY?
Volume perdagangan 24 jam live ABBY adalah -- USD.
Akankah harga ABBY naik lebih tinggi tahun ini?
ABBY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ABBY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Absters Girl (ABBY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

