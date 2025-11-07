Informasi Harga ADA (ADASOL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 Low 24 Jam $ 0 $ 0 $ 0 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 High 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01072592$ 0.01072592 $ 0.01072592 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1 Jam) -0.81% Perubahan Harga (1 Hari) -6.37% Perubahan Harga (7H) -22.42% Perubahan Harga (7H) -22.42%

Harga aktual ADA (ADASOL) adalah --. Selama 24 jam terakhir, ADASOL diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highADASOL adalah $ 0.01072592, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ADASOL telah berubah sebesar -0.81% selama 1 jam terakhir, -6.37% selama 24 jam, dan -22.42% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ADA (ADASOL)

Kapitalisasi Pasar $ 224.22K$ 224.22K $ 224.22K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 224.22K$ 224.22K $ 224.22K Suplai Peredaran 999.64M 999.64M 999.64M Total Suplai 999,637,243.1269978 999,637,243.1269978 999,637,243.1269978

Kapitalisasi Pasar ADA saat ini adalah $ 224.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ADASOL adalah 999.64M, dan total suplainya sebesar 999637243.1269978. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 224.22K.