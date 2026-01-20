BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Harga live Aetheron hari ini adalah 0.00005676 USD. Kapitalisasi pasar AETH adalah 56,759 USD. Lacak informasi harga aktual AETH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Aetheron hari ini adalah 0.00005676 USD. Kapitalisasi pasar AETH adalah 56,759 USD. Lacak informasi harga aktual AETH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang AETH

Info Harga AETH

Penjelasan AETH

Whitepaper AETH

Situs Web Resmi AETH

Tokenomi AETH

Prakiraan Harga AETH

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Aetheron

Harga Aetheron (AETH)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 AETH ke USD:

--
----
+14.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Aetheron (AETH)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-20 11:50:08 (UTC+8)

Harga Aetheron Hari Ini

Harga live Aetheron (AETH) hari ini adalah $ 0.00005676, dengan perubahan 14.56% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AETH ke USD saat ini adalah $ 0.00005676 per AETH.

Aetheron saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 56,759, dengan suplai yang beredar 1.00B AETH. Selama 24 jam terakhir, AETH diperdagangkan antara $ 0.00004548 (low) dan $ 0.00007351 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00007351, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004548.

Dalam kinerja jangka pendek, AETH bergerak +1.80% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Aetheron (AETH)

$ 56.76K
$ 56.76K$ 56.76K

--
----

$ 56.76K
$ 56.76K$ 56.76K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Aetheron saat ini adalah $ 56.76K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AETH adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 56.76K.

Riwayat Harga Aetheron USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00004548
$ 0.00004548$ 0.00004548
Low 24 Jam
$ 0.00007351
$ 0.00007351$ 0.00007351
High 24 Jam

$ 0.00004548
$ 0.00004548$ 0.00004548

$ 0.00007351
$ 0.00007351$ 0.00007351

$ 0.00007351
$ 0.00007351$ 0.00007351

$ 0.00004548
$ 0.00004548$ 0.00004548

+1.80%

+14.56%

--

--

Riwayat Harga Aetheron (AETH) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Aetheron ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Aetheron ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Aetheron ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Aetheron ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+14.56%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Aetheron

Prediksi Harga Aetheron (AETH) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AETH pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Aetheron (AETH) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Aetheron berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Aetheron yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga AETH pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Aetheron.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Aetheron (AETH)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Tentang Aetheron

Berapa nilai live Aetheron hari ini?

Hari ini, Aetheron diperdagangkan pada Rp0.96188343530004000, mengalami pergerakan harga sebesar 14.55% selama 24 jam terakhir. Harga ini terus berubah secara konstan, mencerminkan sentimen pasar secara real-time.

Seberapa volatil AETH saat ini?

Tingkat volatilitas dalam 24 jam adalah --%, memberikan wawasan tentang seberapa cepat harga token tersebut bergerak. Volatilitas yang lebih tinggi dapat menciptakan peluang perdagangan sekaligus risiko, tergantung pada kondisi pasar.

Apa kondisi likuiditas Aetheron hari ini?

Aetheron memiliki skor likuiditas --/100, yang mengevaluasi kedalaman pasar di berbagai bursa. Likuiditas yang lebih tinggi biasanya menghasilkan spread yang lebih ketat dan eksekusi yang lebih baik untuk order pasar.

Pada level harga mana saja AETH telah diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, harga telah bergerak antara Rp0.77072689636092000 hingga Rp1.24573733842329000. Kisaran ini membantu para trader mengukur zona support dan resistance untuk strategi jangka pendek.

Berapa volume perdagangan AETH hari ini?

Total volume yang diperdagangkan dalam satu hari terakhir adalah Rp--. Lonjakan volume sering kali mendahului pergerakan harga besar atau perubahan sentimen pasar.

Bagaimana cara investor memahami tingkat risiko Aetheron?

Risiko ditentukan oleh volatilitas, kedalaman likuiditas, peringkat pasar, dan distribusi pasokan. Sebagai aset Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem yang dibangun di atas --, profil risiko AETH dapat berfluktuasi berdasarkan pembaruan ekosistem atau tren industri secara keseluruhan.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Aetheron

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-20 11:50:08 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Aetheron (AETH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-19 08:14:46Kabar Industri Terkini
Ancaman Tarif Eropa dan AS Muncul Kembali, Pasar Kripto 'Flash Crash' Senin Pagi
01-19 07:38:00Logam Mulia
Emas Spot dan Perak Sama-sama Mencapai Rekor Tertinggi Baru Sepanjang Masa
01-18 14:28:43Kabar Industri Terkini
Sentimen Pasar Kripto Tetap "Netral," Menunjukkan Pemulihan Keseluruhan dari Level Sebelumnya
01-17 23:48:56Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, total likuidasi di seluruh jaringan mencapai $78,792 juta, terutama posisi short
01-17 12:58:01Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;

Jelajahi Aetheron Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

HeyElsa

HeyElsa

ELSA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Acurast

Acurast

ACU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CRY CRY HORSE

CRY CRY HORSE

哭哭马1

$0.00003937
$0.00003937$0.00003937

-60.63%

NeuraArt

NeuraArt

NEURAART

$0.004392
$0.004392$0.004392

+10.85%

LEXAI

LEXAI

LEXAI

$0.651
$0.651$0.651

-32.18%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

SENTRAI

SENTRAI

SAII

$0.0000000000000995
$0.0000000000000995$0.0000000000000995

+563.33%

BALL3

BALL3

BCOIN

$0.000033992
$0.000033992$0.000033992

+485.46%

Bitlayer

Bitlayer

BTR

$0.07457
$0.07457$0.07457

+26.15%

Axie Infinity

Axie Infinity

AXS

$1.9998
$1.9998$1.9998

+18.90%

VOOI

VOOI

VOOI

$0.01485
$0.01485$0.01485

+15.74%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.