Harga live Affi Network (AFFI) hari ini adalah $ 0.00160773, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AFFI ke USD saat ini adalah $ 0.00160773 per AFFI.

Affi Network saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,830.84, dengan suplai yang beredar 6.11M AFFI. Selama 24 jam terakhir, AFFI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.2712, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00160748.

Dalam kinerja jangka pendek, AFFI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -11.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Affi Network (AFFI)

Kapitalisasi Pasar $ 9.83K$ 9.83K $ 9.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 160.77K$ 160.77K $ 160.77K Suplai Peredaran 6.11M 6.11M 6.11M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Affi Network saat ini adalah $ 9.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AFFI adalah 6.11M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 160.77K.