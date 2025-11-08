Harga Agenius Hari Ini

Harga live Agenius (AGNS) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AGNS ke USD saat ini adalah -- per AGNS.

Agenius saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,065.65, dengan suplai yang beredar 949.98M AGNS. Selama 24 jam terakhir, AGNS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00296248, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AGNS bergerak +0.50% dalam satu jam terakhir dan -16.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Agenius (AGNS)

Kapitalisasi Pasar $ 14.07K$ 14.07K $ 14.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.81K$ 14.81K $ 14.81K Suplai Peredaran 949.98M 949.98M 949.98M Total Suplai 999,975,463.732208 999,975,463.732208 999,975,463.732208

Kapitalisasi Pasar Agenius saat ini adalah $ 14.07K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AGNS adalah 949.98M, dan total suplainya sebesar 999975463.732208. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.81K.