Harga Agent DORA Hari Ini

Harga live Agent DORA (AD) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.15% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AD ke USD saat ini adalah -- per AD.

Agent DORA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,684.11, dengan suplai yang beredar 999.40M AD. Selama 24 jam terakhir, AD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00167666, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AD bergerak -0.95% dalam satu jam terakhir dan -19.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Agent DORA (AD)

Kapitalisasi Pasar $ 9.68K$ 9.68K $ 9.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.68K$ 9.68K $ 9.68K Suplai Peredaran 999.40M 999.40M 999.40M Total Suplai 999,400,776.823176 999,400,776.823176 999,400,776.823176

