Harga Agent2025 Hari Ini

Harga live Agent2025 (AGENT2025) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AGENT2025 ke USD saat ini adalah -- per AGENT2025.

Agent2025 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,916.15, dengan suplai yang beredar 16.88M AGENT2025. Selama 24 jam terakhir, AGENT2025 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.050887, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AGENT2025 bergerak +3.29% dalam satu jam terakhir dan -29.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Agent2025 (AGENT2025)

Kapitalisasi Pasar $ 12.92K$ 12.92K $ 12.92K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.07K$ 16.07K $ 16.07K Suplai Peredaran 16.88M 16.88M 16.88M Total Suplai 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Agent2025 saat ini adalah $ 12.92K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AGENT2025 adalah 16.88M, dan total suplainya sebesar 21000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.07K.