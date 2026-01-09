Harga AgentBank x402 Protocol Hari Ini

Harga live AgentBank x402 Protocol (AGENTBANK) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.49% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AGENTBANK ke USD saat ini adalah $ 0 per AGENTBANK.

AgentBank x402 Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,250.11, dengan suplai yang beredar 997.10M AGENTBANK. Selama 24 jam terakhir, AGENTBANK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AGENTBANK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +7.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 2.96.

Informasi Pasar AgentBank x402 Protocol (AGENTBANK)

Kapitalisasi Pasar $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Volume (24 Jam) $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Suplai Peredaran 997.10M 997.10M 997.10M Total Suplai 997,096,932.849429 997,096,932.849429 997,096,932.849429

Kapitalisasi Pasar AgentBank x402 Protocol saat ini adalah $ 5.25K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.96. Suplai beredar AGENTBANK adalah 997.10M, dan total suplainya sebesar 997096932.849429. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.25K.