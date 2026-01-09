BursaDEX+
Harga live AgentBank x402 Protocol hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar AGENTBANK adalah 5,250.11 USD. Lacak informasi harga aktual AGENTBANK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang AGENTBANK

Info Harga AGENTBANK

Penjelasan AGENTBANK

Situs Web Resmi AGENTBANK

Tokenomi AGENTBANK

Prakiraan Harga AGENTBANK

Logo AgentBank x402 Protocol

Harga AgentBank x402 Protocol (AGENTBANK)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 AGENTBANK ke USD:

$0.00000527
-0.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live AgentBank x402 Protocol (AGENTBANK)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:07:56 (UTC+8)

Harga AgentBank x402 Protocol Hari Ini

Harga live AgentBank x402 Protocol (AGENTBANK) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.49% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AGENTBANK ke USD saat ini adalah $ 0 per AGENTBANK.

AgentBank x402 Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,250.11, dengan suplai yang beredar 997.10M AGENTBANK. Selama 24 jam terakhir, AGENTBANK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AGENTBANK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +7.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 2.96.

Informasi Pasar AgentBank x402 Protocol (AGENTBANK)

$ 5.25K
$ 2.96
$ 5.25K
997.10M
997,096,932.849429
Kapitalisasi Pasar AgentBank x402 Protocol saat ini adalah $ 5.25K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.96. Suplai beredar AGENTBANK adalah 997.10M, dan total suplainya sebesar 997096932.849429. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.25K.

Riwayat Harga AgentBank x402 Protocol USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
--

-0.49%

+7.39%

+7.39%

Riwayat Harga AgentBank x402 Protocol (AGENTBANK) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga AgentBank x402 Protocol ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga AgentBank x402 Protocol ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga AgentBank x402 Protocol ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga AgentBank x402 Protocol ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.49%
30 Days$ 0-10.99%
60 Hari$ 0-97.90%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk AgentBank x402 Protocol

Prediksi Harga AgentBank x402 Protocol (AGENTBANK) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AGENTBANK pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga AgentBank x402 Protocol (AGENTBANK) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga AgentBank x402 Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga AgentBank x402 Protocol yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga AGENTBANK pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga AgentBank x402 Protocol.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya AgentBank x402 Protocol (AGENTBANK)

Situs Web Resmi

Tentang AgentBank x402 Protocol

Berapa harga pasar saat ini untuk AGENTBANK?

Harga saat ini adalah Rp0.08861903614368000, mencerminkan pergerakan harga sebesar -0.49% selama 24 jam terakhir. Pembaruan harga mencerminkan data pasar agregat secara langsung.

Berapa likuiditas yang dimiliki AgentBank x402 Protocol di berbagai bursa?

Dengan skor likuiditas --/100, AGENTBANK menunjukkan kedalaman pasar yang stabil di berbagai venue perdagangan dengan volume tinggi.

Berapa volume harian untuk AGENTBANK?

Selama 24 jam terakhir, para pedagang telah menukar senilai Rp-- dari AGENTBANK. Volume perdagangan yang tinggi berkontribusi pada spread yang lebih ketat dan transaksi yang lebih lancar.

Berapa rentang harga hari ini untuk AgentBank x402 Protocol?

Harga telah bergerak antara Rp0.08660114537760000 hingga Rp0.08996429665440000, mencerminkan rentang volatilitas hari ini.

Apa yang menentukan aksesibilitas dan popularitas AGENTBANK di pasar global?

Faktor-faktor tersebut meliputi daftar di bursa, ketersediaan pasangan perdagangan, kedalaman likuiditas, serta seberapa terintegrasi AGENTBANK dalam ekosistem --.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AgentBank x402 Protocol

Perkembangan Industri Penting AgentBank x402 Protocol (AGENTBANK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
01-07 07:35:32Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
01-06 21:10:15Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
01-06 14:41:58Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
01-06 14:28:48Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta

Jelajahi AgentBank x402 Protocol Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.