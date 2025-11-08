Harga Agentik DEX Hari Ini

Harga live Agentik DEX (AGENTIK) hari ini adalah $ 0.00007938, dengan perubahan 2.98% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AGENTIK ke USD saat ini adalah $ 0.00007938 per AGENTIK.

Agentik DEX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,690, dengan suplai yang beredar 500.00M AGENTIK. Selama 24 jam terakhir, AGENTIK diperdagangkan antara $ 0.00007792 (low) dan $ 0.00008383 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0007388, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003876.

Dalam kinerja jangka pendek, AGENTIK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -25.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Agentik DEX (AGENTIK)

Kapitalisasi Pasar $ 39.69K$ 39.69K $ 39.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 79.38K$ 79.38K $ 79.38K Suplai Peredaran 500.00M 500.00M 500.00M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

