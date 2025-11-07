BursaDEX+
Harga live AI Analysis Token hari ini adalah 0.37079 USD. Lacak informasi harga aktual AIAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AIAT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live AI Analysis Token hari ini adalah 0.37079 USD. Lacak informasi harga aktual AIAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AIAT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AIAT

Info Harga AIAT

Penjelasan AIAT

Whitepaper AIAT

Situs Web Resmi AIAT

Tokenomi AIAT

Prakiraan Harga AIAT

Logo AI Analysis Token

Harga AI Analysis Token (AIAT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 AIAT ke USD:

$0.370726
$0.370726$0.370726
+0.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live AI Analysis Token (AIAT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:13:47 (UTC+8)

Informasi Harga AI Analysis Token (AIAT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.367753
$ 0.367753$ 0.367753
Low 24 Jam
$ 0.370893
$ 0.370893$ 0.370893
High 24 Jam

$ 0.367753
$ 0.367753$ 0.367753

$ 0.370893
$ 0.370893$ 0.370893

$ 0.918633
$ 0.918633$ 0.918633

$ 0.21345
$ 0.21345$ 0.21345

+0.02%

+0.36%

+0.59%

+0.59%

Harga aktual AI Analysis Token (AIAT) adalah $0.37079. Selama 24 jam terakhir, AIAT diperdagangkan antara low $ 0.367753 dan high $ 0.370893, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAIAT adalah $ 0.918633, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.21345.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AIAT telah berubah sebesar +0.02% selama 1 jam terakhir, +0.36% selama 24 jam, dan +0.59% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AI Analysis Token (AIAT)

$ 40.91M
$ 40.91M$ 40.91M

--
----

$ 185.36M
$ 185.36M$ 185.36M

110.35M
110.35M 110.35M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Kapitalisasi Pasar AI Analysis Token saat ini adalah $ 40.91M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AIAT adalah 110.35M, dan total suplainya sebesar 500000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 185.36M.

Riwayat Harga AI Analysis Token (AIAT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga AI Analysis Token ke USD adalah $ +0.00132857.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga AI Analysis Token ke USD adalah $ +0.0653498093.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga AI Analysis Token ke USD adalah $ +0.0624204200.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga AI Analysis Token ke USD adalah $ +0.09439061338492426.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00132857+0.36%
30 Days$ +0.0653498093+17.62%
60 Hari$ +0.0624204200+16.83%
90 Hari$ +0.09439061338492426+34.15%

Apa yang dimaksud dengan AI Analysis Token (AIAT)

Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology.

The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels.

These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world.

These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya AI Analysis Token (AIAT)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga AI Analysis Token (USD)

Berapa nilai AI Analysis Token (AIAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AI Analysis Token (AIAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AI Analysis Token.

Cek prediksi harga AI Analysis Token sekarang!

AIAT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi AI Analysis Token (AIAT)

Memahami tokenomi AI Analysis Token (AIAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AIAT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang AI Analysis Token (AIAT)

Berapa nilai AI Analysis Token (AIAT) hari ini?
Harga live AIAT dalam USD adalah 0.37079 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AIAT ke USD saat ini?
Harga AIAT ke USD saat ini adalah $ 0.37079. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AI Analysis Token?
Kapitalisasi pasar AIAT adalah $ 40.91M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AIAT?
Suplai beredar AIAT adalah 110.35M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AIAT?
AIAT mencapai harga ATH sebesar 0.918633 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AIAT?
AIAT mencapai harga ATL 0.21345 USD.
Berapa volume perdagangan AIAT?
Volume perdagangan 24 jam live AIAT adalah -- USD.
Akankah harga AIAT naik lebih tinggi tahun ini?
AIAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AIAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:13:47 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting AI Analysis Token (AIAT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

