Harga AI GOD Hari Ini

Harga live AI GOD (AIG) hari ini adalah --, dengan perubahan 12.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AIG ke USD saat ini adalah -- per AIG.

AI GOD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,276, dengan suplai yang beredar 994.53M AIG. Selama 24 jam terakhir, AIG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AIG bergerak +0.71% dalam satu jam terakhir dan +4.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar AI GOD (AIG)

Kapitalisasi Pasar $ 51.28K$ 51.28K $ 51.28K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 51.28K$ 51.28K $ 51.28K Suplai Peredaran 994.53M 994.53M 994.53M Total Suplai 994,531,064.8655504 994,531,064.8655504 994,531,064.8655504

Kapitalisasi Pasar AI GOD saat ini adalah $ 51.28K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AIG adalah 994.53M, dan total suplainya sebesar 994531064.8655504. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 51.28K.