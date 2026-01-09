Harga ai16z Hari Ini

Harga live ai16z (AI16Z) hari ini adalah $ 0.00186074, dengan perubahan 0.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AI16Z ke USD saat ini adalah $ 0.00186074 per AI16Z.

ai16z saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 2,037,892, dengan suplai yang beredar 1.10B AI16Z. Selama 24 jam terakhir, AI16Z diperdagangkan antara $ 0.00176513 (low) dan $ 0.00194284 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.47, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AI16Z bergerak -1.28% dalam satu jam terakhir dan -6.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ai16z (AI16Z)

Kapitalisasi Pasar $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Suplai Peredaran 1.10B 1.10B 1.10B Total Suplai 1,099,919,694.683761 1,099,919,694.683761 1,099,919,694.683761

Kapitalisasi Pasar ai16z saat ini adalah $ 2.04M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AI16Z adalah 1.10B, dan total suplainya sebesar 1099919694.683761. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.04M.