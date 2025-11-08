Harga ai9000 Hari Ini

Harga live ai9000 (AI9000) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.64% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AI9000 ke USD saat ini adalah -- per AI9000.

ai9000 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 53,348, dengan suplai yang beredar 1.00B AI9000. Selama 24 jam terakhir, AI9000 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04396809, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AI9000 bergerak +1.29% dalam satu jam terakhir dan -10.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ai9000 (AI9000)

Kapitalisasi Pasar $ 53.35K$ 53.35K $ 53.35K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 53.35K$ 53.35K $ 53.35K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

