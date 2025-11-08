Harga aiAPIS Hari Ini

Harga live aiAPIS (APIS) hari ini adalah $ 0.00010312, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi APIS ke USD saat ini adalah $ 0.00010312 per APIS.

aiAPIS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,429.06, dengan suplai yang beredar 91.43M APIS. Selama 24 jam terakhir, APIS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01165608, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00010262.

Dalam kinerja jangka pendek, APIS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar aiAPIS (APIS)

Kapitalisasi Pasar $ 9.43K$ 9.43K $ 9.43K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.17K$ 10.17K $ 10.17K Suplai Peredaran 91.43M 91.43M 91.43M Total Suplai 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566

Kapitalisasi Pasar aiAPIS saat ini adalah $ 9.43K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar APIS adalah 91.43M, dan total suplainya sebesar 98623382.30848566. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.17K.