Harga AIGOV Hari Ini

Harga live AIGOV (OLIVIA) hari ini adalah $ 0.00003914, dengan perubahan 0.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OLIVIA ke USD saat ini adalah $ 0.00003914 per OLIVIA.

AIGOV saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 36,362, dengan suplai yang beredar 929.11M OLIVIA. Selama 24 jam terakhir, OLIVIA diperdagangkan antara $ 0.00003771 (low) dan $ 0.00003975 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01787206, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003711.

Dalam kinerja jangka pendek, OLIVIA bergerak +2.07% dalam satu jam terakhir dan -26.37% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar AIGOV (OLIVIA)

Kapitalisasi Pasar $ 36.36K$ 36.36K $ 36.36K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 36.36K$ 36.36K $ 36.36K Suplai Peredaran 929.11M 929.11M 929.11M Total Suplai 929,107,621.0800707 929,107,621.0800707 929,107,621.0800707

Kapitalisasi Pasar AIGOV saat ini adalah $ 36.36K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OLIVIA adalah 929.11M, dan total suplainya sebesar 929107621.0800707. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 36.36K.