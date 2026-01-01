Berapa nilai AIKA saat ini?

AIKA saat ini diperdagangkan seharga Rp4.88858277236875000, dengan pergerakan harga sebesar -9.85% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan AIKA hari ini, naik atau turun?

AIKA telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Solana Ecosystem,Meme,Anime-Themed,Pump.fun Ecosystem.

Seberapa populer AIKA hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual AIKA.

Apa yang membuat AIKA berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Solana Ecosystem,Meme,Anime-Themed,Pump.fun Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, AIKA menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah AIKA yang beredar di pasar?

Terdapat 999953893.07777 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah AIKA sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp11.6142924154600000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp4.47400391184600000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.