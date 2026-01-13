Berapa harga perdagangan saat ini dari AIntivirus?

AIntivirus (AINTI) saat ini dihargai Rp569.052094695 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga AIntivirus hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Solana Ecosystem,Meme,AI Meme,Pump.fun Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap AINTI?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi AIntivirus dalam pasar kripto global?

Saat ini, AIntivirus menduduki peringkat pasar #856 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp568953542199.70, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang AINTI?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 999826827.983971, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru AIntivirus?

Rentang harga antara Rp dan Rp selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi AIntivirus dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Solana Ecosystem,Meme,AI Meme,Pump.fun Ecosystem lainnya, AINTI terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.