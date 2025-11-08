Harga Aipets Hari Ini

Harga live Aipets (AIPETS) hari ini adalah $ 0.00001373, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AIPETS ke USD saat ini adalah $ 0.00001373 per AIPETS.

Aipets saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,733.59, dengan suplai yang beredar 1.00B AIPETS. Selama 24 jam terakhir, AIPETS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00317627, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000849.

Dalam kinerja jangka pendek, AIPETS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Aipets (AIPETS)

Kapitalisasi Pasar $ 13.73K$ 13.73K $ 13.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.73K$ 13.73K $ 13.73K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Aipets saat ini adalah $ 13.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AIPETS adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.73K.