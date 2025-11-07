Informasi Harga AIRian (AIR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.00629799 $ 0.00629799 $ 0.00629799 Low 24 Jam $ 0.00873758 $ 0.00873758 $ 0.00873758 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.00629799$ 0.00629799 $ 0.00629799 High 24 Jam $ 0.00873758$ 0.00873758 $ 0.00873758 All Time High $ 0.116475$ 0.116475 $ 0.116475 Harga Terendah $ 0.00201988$ 0.00201988 $ 0.00201988 Perubahan Harga (1 Jam) -0.87% Perubahan Harga (1 Hari) -15.15% Perubahan Harga (7H) -66.96% Perubahan Harga (7H) -66.96%

Harga aktual AIRian (AIR) adalah $0.0066277. Selama 24 jam terakhir, AIR diperdagangkan antara low $ 0.00629799 dan high $ 0.00873758, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAIR adalah $ 0.116475, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00201988.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AIR telah berubah sebesar -0.87% selama 1 jam terakhir, -15.15% selama 24 jam, dan -66.96% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AIRian (AIR)

Kapitalisasi Pasar $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.63M$ 6.63M $ 6.63M Suplai Peredaran 157.33M 157.33M 157.33M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar AIRian saat ini adalah $ 1.04M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AIR adalah 157.33M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.63M.