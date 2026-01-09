Berapa harga perdagangan saat ini dari AIxBET?

AIxBET ($AXB) saat ini dihargai Rp25.78028943572760000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar 4.28% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga AIxBET hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Base Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap $AXB?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi AIxBET dalam pasar kripto global?

Saat ini, AIxBET menduduki peringkat pasar #5622 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp4422062611.729680000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang $AXB?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 171529379.55484867, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru AIxBET?

Rentang harga antara Rp24.38378843755920000 dan Rp27.31264075974720000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi AIxBET dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Base Ecosystem lainnya, $AXB terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.