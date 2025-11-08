Harga Alanyaspor Fan Token Hari Ini

Harga live Alanyaspor Fan Token (ALA) hari ini adalah $ 0.03172675, dengan perubahan 2.60% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ALA ke USD saat ini adalah $ 0.03172675 per ALA.

Alanyaspor Fan Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 60,276, dengan suplai yang beredar 1.90M ALA. Selama 24 jam terakhir, ALA diperdagangkan antara $ 0.03148641 (low) dan $ 0.03311403 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.09, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02911178.

Dalam kinerja jangka pendek, ALA bergerak -1.55% dalam satu jam terakhir dan -2.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Alanyaspor Fan Token (ALA)

Kapitalisasi Pasar $ 60.28K$ 60.28K $ 60.28K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 95.18K$ 95.18K $ 95.18K Suplai Peredaran 1.90M 1.90M 1.90M Total Suplai 3,000,000.0 3,000,000.0 3,000,000.0

