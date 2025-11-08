Harga Alaska Hari Ini

Harga live Alaska (ALASKA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ALASKA ke USD saat ini adalah -- per ALASKA.

Alaska saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,534.41, dengan suplai yang beredar 999.85M ALASKA. Selama 24 jam terakhir, ALASKA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00929172, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ALASKA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -4.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Alaska (ALASKA)

Kapitalisasi Pasar $ 14.53K$ 14.53K $ 14.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.53K$ 14.53K $ 14.53K Suplai Peredaran 999.85M 999.85M 999.85M Total Suplai 999,853,535.915344 999,853,535.915344 999,853,535.915344

