Harga Aletheia Hari Ini

Harga live Aletheia (ALETHEIA) hari ini adalah $ 0.00003111, dengan perubahan 0.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ALETHEIA ke USD saat ini adalah $ 0.00003111 per ALETHEIA.

Aletheia saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,104, dengan suplai yang beredar 999.67M ALETHEIA. Selama 24 jam terakhir, ALETHEIA diperdagangkan antara $ 0.00003071 (low) dan $ 0.0000316 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00372867, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003071.

Dalam kinerja jangka pendek, ALETHEIA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -23.68% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Aletheia (ALETHEIA)

Kapitalisasi Pasar $ 31.10K$ 31.10K $ 31.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.10K$ 31.10K $ 31.10K Suplai Peredaran 999.67M 999.67M 999.67M Total Suplai 999,670,237.581214 999,670,237.581214 999,670,237.581214

