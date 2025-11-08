Harga Aliens Hari Ini

Harga live Aliens (ALIENS) hari ini adalah $ 0.00000798, dengan perubahan 3.97% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ALIENS ke USD saat ini adalah $ 0.00000798 per ALIENS.

Aliens saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,587.58, dengan suplai yang beredar 951.16M ALIENS. Selama 24 jam terakhir, ALIENS diperdagangkan antara $ 0.00000758 (low) dan $ 0.0000080 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00032261, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000743.

Dalam kinerja jangka pendek, ALIENS bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -17.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Aliens (ALIENS)

Kapitalisasi Pasar $ 7.59K$ 7.59K $ 7.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.59K$ 7.59K $ 7.59K Suplai Peredaran 951.16M 951.16M 951.16M Total Suplai 951,157,540.86885 951,157,540.86885 951,157,540.86885

Kapitalisasi Pasar Aliens saat ini adalah $ 7.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ALIENS adalah 951.16M, dan total suplainya sebesar 951157540.86885. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.59K.