Harga ALINA AI Hari Ini

Harga live ALINA AI (ALINAINTEL) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ALINAINTEL ke USD saat ini adalah -- per ALINAINTEL.

ALINA AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,620.98, dengan suplai yang beredar 998.54M ALINAINTEL. Selama 24 jam terakhir, ALINAINTEL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00194795, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ALINAINTEL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.48% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ALINA AI (ALINAINTEL)

Kapitalisasi Pasar $ 10.62K$ 10.62K $ 10.62K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.62K$ 10.62K $ 10.62K Suplai Peredaran 998.54M 998.54M 998.54M Total Suplai 998,544,280.807774 998,544,280.807774 998,544,280.807774

Kapitalisasi Pasar ALINA AI saat ini adalah $ 10.62K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ALINAINTEL adalah 998.54M, dan total suplainya sebesar 998544280.807774. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.62K.