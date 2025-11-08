Harga Alux Jownes Hari Ini

Harga live Alux Jownes (JOWNES) hari ini adalah $ 0.0000094, dengan perubahan 1.79% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JOWNES ke USD saat ini adalah $ 0.0000094 per JOWNES.

Alux Jownes saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,395.36, dengan suplai yang beredar 1.00B JOWNES. Selama 24 jam terakhir, JOWNES diperdagangkan antara $ 0.00000935 (low) dan $ 0.00000973 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00984014, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000758.

Dalam kinerja jangka pendek, JOWNES bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Alux Jownes (JOWNES)

Kapitalisasi Pasar $ 9.40K$ 9.40K $ 9.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.40K$ 9.40K $ 9.40K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Alux Jownes saat ini adalah $ 9.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JOWNES adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.40K.