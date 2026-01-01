BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Harga live American Intelligence hari ini adalah 0.00000716 USD. Kapitalisasi pasar AI adalah 7,098.79 USD. Lacak informasi harga aktual AI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live American Intelligence hari ini adalah 0.00000716 USD. Kapitalisasi pasar AI adalah 7,098.79 USD. Lacak informasi harga aktual AI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang AI

Info Harga AI

Penjelasan AI

Situs Web Resmi AI

Tokenomi AI

Prakiraan Harga AI

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo American Intelligence

Harga American Intelligence (AI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 AI ke USD:

--
----
-6.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live American Intelligence (AI)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 04:56:58 (UTC+8)

Harga American Intelligence Hari Ini

Harga live American Intelligence (AI) hari ini adalah $ 0.00000716, dengan perubahan 6.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AI ke USD saat ini adalah $ 0.00000716 per AI.

American Intelligence saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,098.79, dengan suplai yang beredar 991.05M AI. Selama 24 jam terakhir, AI diperdagangkan antara $ 0.00000712 (low) dan $ 0.00000764 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00026415, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000712.

Dalam kinerja jangka pendek, AI bergerak +0.28% dalam satu jam terakhir dan -29.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar American Intelligence (AI)

$ 7.10K
$ 7.10K$ 7.10K

--
----

$ 7.10K
$ 7.10K$ 7.10K

991.05M
991.05M 991.05M

991,047,044.564383
991,047,044.564383 991,047,044.564383

Kapitalisasi Pasar American Intelligence saat ini adalah $ 7.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AI adalah 991.05M, dan total suplainya sebesar 991047044.564383. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.10K.

Riwayat Harga American Intelligence USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000712
$ 0.00000712$ 0.00000712
Low 24 Jam
$ 0.00000764
$ 0.00000764$ 0.00000764
High 24 Jam

$ 0.00000712
$ 0.00000712$ 0.00000712

$ 0.00000764
$ 0.00000764$ 0.00000764

$ 0.00026415
$ 0.00026415$ 0.00026415

$ 0.00000712
$ 0.00000712$ 0.00000712

+0.28%

-6.24%

-29.39%

-29.39%

Riwayat Harga American Intelligence (AI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga American Intelligence ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga American Intelligence ke USD adalah $ -0.0000050646.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga American Intelligence ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga American Intelligence ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-6.24%
30 Days$ -0.0000050646-70.73%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk American Intelligence

Prediksi Harga American Intelligence (AI) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga American Intelligence (AI) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga American Intelligence berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga American Intelligence yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga AI pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga American Intelligence.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya American Intelligence (AI)

Situs Web Resmi

Tentang American Intelligence

Berapa harga American Intelligence saat ini?

American Intelligence diperdagangkan pada Rp0.12101038081300000, mencerminkan pergerakan harga sebesar -6.24% selama 24 jam terakhir.

Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat AI?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp119975877.26417825000, AI berada di peringkat #12096 secara global, menunjukkan eksistensinya dalam lanskap mata uang kripto.

Berapa volume perdagangan harian American Intelligence?

Volume perdagangan 24 jam mencapai Rp--, menandakan minat yang kuat dari para pedagang serta kondisi likuiditas yang dalam.

Berapa jumlah suplai beredar AI?

Terdapat 991047044.564383 token yang beredar di pasar terbuka.

Berapa rentang harga 24 jam terakhir?

American Intelligence berosilasi antara Rp0.12033434516600000 dan Rp0.12912280857700000, mencerminkan volatilitas harian.

Bagaimana perbandingan American Intelligence dengan harga tertinggi sepanjang masa (ATH)?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp4.46437040387625000, memberikan patokan bagi potensi jangka panjang.

Apakah fundamental jangka panjang yang memengaruhi AI?

Fundamental mencakup mekanisme suplai, tren adopsi dalam kategori Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, serta momentum pengembangan di jaringan --.

Bagaimana perilaku AI dalam berbagai kondisi pasar?

Saat periode volume tinggi, likuiditas meningkat dan spread menjadi lebih ketat. Pada periode volume rendah, fluktuasi harga mungkin menjadi lebih tidak menentu akibat berkurangnya kedalaman pasar.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang American Intelligence

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 04:56:58 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting American Intelligence (AI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
01-15 10:43:43Kabar Industri Terkini
Pasar Kembali ke Zona "Keserakahan", Indeks Ketakutan Kripto Melonjak ke 61

Jelajahi American Intelligence Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Monero

Monero

XMR
River

River

RIVER
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Coca-Cola Company

Coca-Cola Company

KOON

$71.15
$71.15$71.15

+18.58%

MARA Holdings

MARA Holdings

MARAON

$11.36
$11.36$11.36

+89.33%

Super Micro Computer

Super Micro Computer

SMCION

$32.60
$32.60$32.60

+63.00%

Chipotle

Chipotle

CMGON

$40.12
$40.12$40.12

+33.73%

US Aggregate Bond

US Aggregate Bond

AGGON

$101.79
$101.79$101.79

+13.10%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

BLEXA

BLEXA

BLE

$0.0000000007779
$0.0000000007779$0.0000000007779

+536.05%

IIICC

IIICC

IIICC

$0.0000017938
$0.0000017938$0.0000017938

+460.56%

IdleTradeX

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.00000007770
$0.00000007770$0.00000007770

+154.42%

MARA Holdings

MARA Holdings

MARAON

$11.36
$11.36$11.36

+89.33%

Super Micro Computer

Super Micro Computer

SMCION

$32.60
$32.60$32.60

+63.00%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.