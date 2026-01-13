Harga Andy BSC Hari Ini

Harga live Andy BSC (ANDY) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 2.19% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ANDY ke USD saat ini adalah $ 0 per ANDY.

Andy BSC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 305,266, dengan suplai yang beredar 100.00T ANDY. Selama 24 jam terakhir, ANDY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ANDY bergerak -1.41% dalam satu jam terakhir dan -7.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Andy BSC (ANDY)

Kapitalisasi Pasar $ 305.27K$ 305.27K $ 305.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 305.27K$ 305.27K $ 305.27K Suplai Peredaran 100.00T 100.00T 100.00T Total Suplai 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Andy BSC saat ini adalah $ 305.27K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ANDY adalah 100.00T, dan total suplainya sebesar 100000000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 305.27K.