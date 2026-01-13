BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Harga live Andy BSC hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar ANDY adalah 305,266 USD. Lacak informasi harga aktual ANDY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Andy BSC hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar ANDY adalah 305,266 USD. Lacak informasi harga aktual ANDY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang ANDY

Info Harga ANDY

Penjelasan ANDY

Situs Web Resmi ANDY

Tokenomi ANDY

Prakiraan Harga ANDY

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Andy BSC

Harga Andy BSC (ANDY)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ANDY ke USD:

--
----
-2.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Andy BSC (ANDY)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:15:18 (UTC+8)

Harga Andy BSC Hari Ini

Harga live Andy BSC (ANDY) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 2.19% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ANDY ke USD saat ini adalah $ 0 per ANDY.

Andy BSC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 305,266, dengan suplai yang beredar 100.00T ANDY. Selama 24 jam terakhir, ANDY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ANDY bergerak -1.41% dalam satu jam terakhir dan -7.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Andy BSC (ANDY)

$ 305.27K
$ 305.27K$ 305.27K

--
----

$ 305.27K
$ 305.27K$ 305.27K

100.00T
100.00T 100.00T

100,000,000,000,000.0
100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Andy BSC saat ini adalah $ 305.27K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ANDY adalah 100.00T, dan total suplainya sebesar 100000000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 305.27K.

Riwayat Harga Andy BSC USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.41%

-2.19%

-7.41%

-7.41%

Riwayat Harga Andy BSC (ANDY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Andy BSC ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Andy BSC ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Andy BSC ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Andy BSC ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.19%
30 Days$ 0-7.53%
60 Hari$ 0-42.08%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Andy BSC

Prediksi Harga Andy BSC (ANDY) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ANDY pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Andy BSC (ANDY) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Andy BSC berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Andy BSC yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga ANDY pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Andy BSC.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Andy BSC (ANDY)

Situs Web Resmi

Tentang Andy BSC

Berapa harga live saat ini dari Andy BSC?

Andy BSC dihargai sebesar Rp, menunjukkan pergerakan harga sebesar -2.19% selama 24 jam terakhir.

Berapa aktivitas perdagangan yang terlihat hari ini?

Total Rp-- telah diperdagangkan di berbagai bursa utama, menandakan partisipasi aktif di pasar dan likuiditas yang berkelanjutan.

Seberapa likuid pasar ANDY?

Skor likuiditas sebesar --/100 mencerminkan seberapa dalam buku pesanan, seberapa efisien pesanan besar dapat dieksekusi, dan seberapa ketat spread pada pasangan perdagangan utama.

Apa yang ditunjukkan oleh rentang perdagangan harian?

Pergerakan harga antara Rp dan Rp menyoroti tingkat volatilitas saat ini dan momentum intraday.

Bagaimana peringkat Andy BSC saat ini di pasar?

Saat ini berada di peringkat #5369, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp5142774734.234046000.

Bagaimana peran pasokan dalam stabilitas harga?

Pasokan token yang beredar sebanyak 100000000000000.0 secara langsung memengaruhi perilaku harga, terutama selama periode permintaan tinggi atau kelangkaan.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi profil likuiditas Andy BSC?

Likuiditas bergantung pada aktivitas pembuat pasar, keragaman pasangan perdagangan, kedalaman bursa, serta keterlibatan ekosistem dari jaringan --.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Andy BSC

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:15:18 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Andy BSC (ANDY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi Andy BSC Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Empire of Sight

Empire of Sight

SIGHT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PsyopAnime

PsyopAnime

PSYOPANIME

$0.02313
$0.02313$0.02313

+131.30%

CKUSDT

CKUSDT

CKUSDT

$0.9996
$0.9996$0.9996

+5.22%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01961
$0.01961$0.01961

+96.10%

FRAX

FRAX

FRAX

$0.8021
$0.8021$0.8021

+167.36%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

TriArch Protocol

TriArch Protocol

TRIARC

$0.6857
$0.6857$0.6857

+243.19%

Tacture

Tacture

TACAI

$0.3136
$0.3136$0.3136

+218.69%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01961
$0.01961$0.01961

+96.10%

人生K线

人生K线

人生K线

$0.0134573
$0.0134573$0.0134573

+62.13%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.0000000005178
$0.0000000005178$0.0000000005178

+38.04%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.