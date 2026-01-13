Berapa harga saat ini dari Andy on ETH?

Andy on ETH diperdagangkan pada Rp1157.253576950580000, yang mewakili pergerakan harga sebesar -0.43% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan ANDY dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar -0.43% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika ANDY unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa Andy on ETH dibandingkan dengan token Meme,Ethereum Ecosystem,The Boy’s Club?

Dalam segmen Meme,Ethereum Ecosystem,The Boy’s Club, ANDY menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar Andy on ETH hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp1116594408.662190000 menempatkan ANDY pada peringkat #7831, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp1143.880180255890000 hingga Rp1166.079345046320000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan ANDY?

Andy on ETH telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi ANDY?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 963324.0, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.