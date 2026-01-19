Berapa harga real-time Anzen Finance hari ini?

Harga live Anzen Finance berada pada Rp5.0721074240950000, bergerak 4.55% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk ANZ?

ANZ telah diperdagangkan antara Rp4.8135161425600000 dan Rp5.31160013385650000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Anzen Finance hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana ANZ saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa ANZ menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Anzen Finance?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp4317020882.012800000, Anzen Finance berada di peringkat #5636, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami ANZ baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Anzen Finance dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp602.19706659022850000, sementara ATL-nya adalah Rp4.54207980390300000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar ANZ?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (851132749.0449231 token), kinerja kategori dalam Decentralized Finance (DeFi),Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Stablecoin Issuer,RWA Protocol, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.