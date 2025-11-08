Harga Apes Go Bananas Hari Ini

Harga live Apes Go Bananas (AGB) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.49% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AGB ke USD saat ini adalah -- per AGB.

Apes Go Bananas saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 58,733, dengan suplai yang beredar 819.20T AGB. Selama 24 jam terakhir, AGB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AGB bergerak +0.97% dalam satu jam terakhir dan -21.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Apes Go Bananas (AGB)

Kapitalisasi Pasar $ 58.73K$ 58.73K $ 58.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 58.73K$ 58.73K $ 58.73K Suplai Peredaran 819.20T 819.20T 819.20T Total Suplai 819,200,000,000,000.0 819,200,000,000,000.0 819,200,000,000,000.0

