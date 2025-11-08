Harga Apple Cat Hari Ini

Harga live Apple Cat ($ACAT) hari ini adalah $ 0.00003291, dengan perubahan 2.76% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $ACAT ke USD saat ini adalah $ 0.00003291 per $ACAT.

Apple Cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 32,909, dengan suplai yang beredar 999.97M $ACAT. Selama 24 jam terakhir, $ACAT diperdagangkan antara $ 0.00003137 (low) dan $ 0.00003384 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00762093, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003137.

Dalam kinerja jangka pendek, $ACAT bergerak +1.42% dalam satu jam terakhir dan -26.56% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Apple Cat ($ACAT)

Kapitalisasi Pasar $ 32.91K$ 32.91K $ 32.91K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 32.91K$ 32.91K $ 32.91K Suplai Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Total Suplai 999,969,359.0 999,969,359.0 999,969,359.0

Kapitalisasi Pasar Apple Cat saat ini adalah $ 32.91K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $ACAT adalah 999.97M, dan total suplainya sebesar 999969359.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.91K.