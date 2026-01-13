Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh AppLovin xStock?

AppLovin xStock beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari APPX?

Token ini dihargai sebesar Rp11090995.40, mencatat pergerakan harga sebesar 1.44% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh AppLovin xStock?

AppLovin xStock termasuk dalam kategori Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan APPX dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari AppLovin xStock?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp8349306061.0, menempatkan aset ini di peringkat #4663. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai APPX yang beredar saat ini?

Terdapat 752.8007096751072 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk AppLovin xStock hari ini?

Dalam satu hari terakhir, APPX mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, AppLovin xStock berfluktuasi antara Rp10717640.170 dan Rp11090995.40, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.