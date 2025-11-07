BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Apraemio hari ini adalah 0.099995 USD. Lacak informasi harga aktual APRA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga APRA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Apraemio hari ini adalah 0.099995 USD. Lacak informasi harga aktual APRA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga APRA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang APRA

Info Harga APRA

Penjelasan APRA

Situs Web Resmi APRA

Tokenomi APRA

Prakiraan Harga APRA

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Apraemio

Harga Apraemio (APRA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 APRA ke USD:

$0.099995
$0.099995$0.099995
+21.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Apraemio (APRA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:54:39 (UTC+8)

Informasi Harga Apraemio (APRA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.079579
$ 0.079579$ 0.079579
Low 24 Jam
$ 0.099987
$ 0.099987$ 0.099987
High 24 Jam

$ 0.079579
$ 0.079579$ 0.079579

$ 0.099987
$ 0.099987$ 0.099987

$ 0.290289
$ 0.290289$ 0.290289

$ 0.079579
$ 0.079579$ 0.079579

+10.64%

+21.45%

-18.17%

-18.17%

Harga aktual Apraemio (APRA) adalah $0.099995. Selama 24 jam terakhir, APRA diperdagangkan antara low $ 0.079579 dan high $ 0.099987, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAPRA adalah $ 0.290289, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.079579.

Dalam hal kinerja jangka pendek, APRA telah berubah sebesar +10.64% selama 1 jam terakhir, +21.45% selama 24 jam, dan -18.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Apraemio (APRA)

$ 13.80M
$ 13.80M$ 13.80M

--
----

$ 99.99M
$ 99.99M$ 99.99M

138.00M
138.00M 138.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Apraemio saat ini adalah $ 13.80M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar APRA adalah 138.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 99.99M.

Riwayat Harga Apraemio (APRA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Apraemio ke USD adalah $ +0.01766172.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Apraemio ke USD adalah $ -0.0404447776.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Apraemio ke USD adalah $ -0.0484582569.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Apraemio ke USD adalah $ -0.07126495461434262.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01766172+21.45%
30 Days$ -0.0404447776-40.44%
60 Hari$ -0.0484582569-48.46%
90 Hari$ -0.07126495461434262-41.61%

Apa yang dimaksud dengan Apraemio (APRA)

Apraemio is a blockchain-based ecosystem designed to grant token holders access to selected services and curated opportunities—ranging from digital platform features to optional commercial offers—through the $APRA utility token. The APRA token serves as a gateway to platform-specific services, loyalty programs, and other offerings that may be made available by Apraemio Ltd. or its partners. This approach reflects Apraemio's commitment to increasing accessibility to innovative service layers powered by blockchain technology—without the complexities or legal implications of financial instruments.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Apraemio (APRA)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Apraemio (USD)

Berapa nilai Apraemio (APRA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Apraemio (APRA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Apraemio.

Cek prediksi harga Apraemio sekarang!

APRA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Apraemio (APRA)

Memahami tokenomi Apraemio (APRA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token APRA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Apraemio (APRA)

Berapa nilai Apraemio (APRA) hari ini?
Harga live APRA dalam USD adalah 0.099995 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga APRA ke USD saat ini?
Harga APRA ke USD saat ini adalah $ 0.099995. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Apraemio?
Kapitalisasi pasar APRA adalah $ 13.80M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar APRA?
Suplai beredar APRA adalah 138.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) APRA?
APRA mencapai harga ATH sebesar 0.290289 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) APRA?
APRA mencapai harga ATL 0.079579 USD.
Berapa volume perdagangan APRA?
Volume perdagangan 24 jam live APRA adalah -- USD.
Akankah harga APRA naik lebih tinggi tahun ini?
APRA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga APRA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:54:39 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Apraemio (APRA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,006.31
$102,006.31$102,006.31

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,357.42
$3,357.42$3,357.42

+1.74%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1639
$1.1639$1.1639

+35.65%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.87
$157.87$157.87

+1.25%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,006.31
$102,006.31$102,006.31

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,357.42
$3,357.42$3,357.42

+1.74%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.87
$157.87$157.87

+1.25%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2329
$2.2329$2.2329

-0.07%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$971.15
$971.15$971.15

+4.01%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.007286
$0.007286$0.007286

+628.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.296
$4.296$4.296

+329.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007911
$0.007911$0.007911

+270.71%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$14.5200
$14.5200$14.5200

+137.64%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002395
$0.00002395$0.00002395

+122.37%